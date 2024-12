Nuoto, Gretchen Walsh irreale: nuovo record del mondo nei 100 farfalla, prima donna sotto i 53”

Gretchen Walsh è un sottomarino vivente. I Mondiali in vasca corta di Budapest hanno la statunitense come protagonista assoluta, riscrivendo la storia dei 100 farfalla: in otto ore è riuscita ad abbassare il record del mondo di oltre un secondo, diventando non solo la prima donna ad abbattere il muro dei 54 secondi, ma anche quello dei 53.

Se sembrava assurdo già quello che si era visto nella batteria odierna, quando aveva cancellato con un colpo di spugna il 54”05 di Margaret McNeil spingendosi fino al 53”24, nella seconda semifinale di oggi è riuscita a fare addirittura meglio: l’acqua sembra non esserci per lei, non fa attrito sul suo corpo e lei va, come un missile verso l’obiettivo. E così ha firmato un 52”87 spaziale.

Per lei quello di pochi minuti fa è il quinto record del mondo della sua avventura alla Duna Arena. Ieri aveva abbassato il record dei 100 misti in 55”71, abbassandolo di 27 centesimi, mentre, tornando alla specialità della farfalla, ha scritto per due volte il record sui 50, abbassandolo fino al 23”94. Ovviamente, la prima donna a scendere sotto i 24 secondi in vasca corta.

Ovviamente per l’oro non sembra esserci storia. La più vicina, Louise Hansson, ha firmato un tempo di 55”03, il terzo oro sembra una formalità. Ma fra pochi minuti c’è anche l’ultimo atto dei 100 misti: altro successo con record in canna? Lo vedremo, ma la sua condizione al momento è davvero straripante.