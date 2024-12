Nuoto, Sara Curtis e Sofia Morini mancano la finale dei 100 sl ai Mondiali in vasca corta. Walsh convincente

Niente Italia nei 100 stile libero femminili dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. Alla Duna Arena sia Sara Curtis che Sofia Morini vedono la propria avventura nella regina delle gare in acqua interrompersi in semifinale, non riuscendo praticamente mai a essere in gioco per un posto tra le migliori otto.

Curtis è probabilmente la delusione più sonora. Non si accende mai risultando una vera e propria figurante, non cambiando passo dopo la buona gara in staffetta di ieri. Per lei arriva un settimo posto in 52”80, valido soltanto per il quindicesimo crono assoluto.

Morini arrivava invece con molte meno aspettative, partendo dalla corsia 8 della prima batteria. Chiude sì ottava, ma il suo 52”89 non è lontanissimo dal suo personale e alla fine fa anche meglio di un centesimo dell’altra azzurra, con il quattordicesimo tempo complessivo.

Di nuovo protagonista Gretchen Walsh: dopo il record mondiale di ieri nei 50 farfalla, realizza anche il record dei campionati (e americano) nei 100 stile libero con un 50”49 che appare inavvicinabile, sintomo della sua straordinaria condizione. La seconda, Beryl Gastaldello, (vincitrice della prima batteria) è dietro di oltre un secondo (51”56).