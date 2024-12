Nuoto, Lorenzo Mora dopo il sesto posto nei 100 dorso: “Ho pagato l’ultima vasca”

Lorenzo Mora non riesce a confermare il podio ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Alla Duna Arena di Budapest l’azzurro deve accontentarsi del sesto posto nei 100 dorso, nella gara che ha visto la possibile nascita di una nuova stella nel russo Miron Lifintsev, che potrebbe lanciare così la sfida a Thomas Ceccon nella specialità per il futuro.

Il giovane russo, diciotto anni, vince difatti la medaglia d’oro in 48”76, battendo un certo Hubert Kos per soli tre centesimi. Una finale parecchio veloce dunque, con Mora che invece è sesto in 48”54, perdendo terreno soprattutto negli ultimi 25 metri.

E lo stesso azzurro è consapevole di aver perso smalto nelle ultime bracciate: “Ho pagato un po’ l’ultima vasca. Fino ai 75 metri penso di aver fatto un’ottima gara. Una finale molto veloce: l’ultimo posto in 49”6 è ottimo. Arrivare secondo con un crono di 48”7 è pazzesco“.

Nonostante non sia arrivata la medaglia, Lorenzo Mora non appare deluso da come è andata, pensando così al futuro: “Alla fine sono soddisfatto, non leggevo sul cronometro 49 secondi da due anni. Alla fine ho fatto 49”5. Ora abbiamo la staffetta e vediamo che cosa riesco a fare. Ci sono ancora tante gare, non è un cattivo inizio: è un sesto posto che va bene“.