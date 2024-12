Nuoto, Ludovico Viberti conquista l’accesso alla finale dei 100 rana nei Mondiali di vasca corta. Cerasuolo out

Missione compiuta per Ludovico Viberti nelle semifinali dei 100 rana in questi Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) l’azzurro ha conquistato il passo per l’atto conclusivo, siglando il proprio personale di 56.60 e rendendosi protagonista di un’ottima prestazione, specialmente negli ultimi 25 metri.

Un po’ di fatica per l’allievo di Antonio Satta nella prima parte della prova, non riuscendo ad avere giuste sensazioni con la bracciata. Nella terza vasca però un bel cambio di passo che gli ha permesso di risalire e di concludere tra i migliori otto delle semifinali con il settimo crono, lo stesso dell’olandese Caspar Corbeau.

Il russo Kirill Prigoda si è confermato il migliore dopo le batterie di stamane, anche se non è stato in grado di nuotare sciolto come nelle heat mattutine. Il crono di 56.02 è stato più alto, ma comunque il migliore del penultimo atto a precedere il cinese Qin Haiyang (56.04) e il bielorusso Ilya Shymanovich (56.21). La lotta per il podio, in assenza di Nicolò Martinenghi, sembra un po’ ristretta a questi tre atleti.

Niente da fare per Simone Cerasuolo che sperava di fare meglio del 56.94 con cui ha concluso la sua gara, undicesimo nell’overall.