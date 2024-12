Nuoto, Giulia D’Innocenzo eliminata nelle batterie dei 100 dorso ai Mondiali in vasca corta

Non arrivano buone notizie dalla piscina da 25 metri di Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nella Duna Arena sono da poco terminate le batterie dei 100 dorso femminili, specialità nella quale sui blocchetti di partenza c’era Giulia D’Innocenzo. In un primo momento avrebbe dovuto prendere parte alla prova anche Sara Curtis, che per i tanti impegni ha preferito non affrontare questa specialità.

Livello alto nel corso delle heat e per D’Innocenzo sarebbe stato necessario eguagliare e, se possibile, migliorare il suo primato personale di 57.55, stampato il 1° dicembre del 2021. Una buona prima metà di gara da parte di Giulia, toccando la piastra dei 50 metri in 27.89.

Negli ultimi 25 metri, però, la progressione non è stata della medesima intensità e il tempo da questo punto di vista non è stato amico, visto il 57.82 di chiusura. Sarebbe stato necessario un crono di tre decimi inferiore rispetto al suo per entrare in semifinale.

La migliore delle batterie è stata la primatista mondiale della distanza, Regan Smith, che con irrisoria facilità si è imposta nella heat in cui era D’Innocenzo, con il crono di 55.86 e unica ad abbattere il muro dei 56″ in mattinata. La statunitense si candida a un ruolo da primattrice in vista del penultimo atto e dell’eventuale finale di domani.