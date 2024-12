Nuoto, Benedetta Pilato si riscatta ed avanza in scioltezza nei 50 rana. Dentro anche Della Corte

Benedetta Pilato andava a caccia di un riscatto dopo quanto accaduto nelle batterie dei 100 rana donne in questi Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta a Budapest (Ungheria). La clamorosa eliminazione nelle heat del mattino del day-2 è stata un fulmine a ciel sereno e la pugliese si è ripresentata quest’oggi per avere delle risposte da se stessa nei 50 dello stile citato.

Ne ha avute Benny che, nuotando con il suo classico ritmo incessante, si è andata a prendere la vittoria della propria heat in 29.38, realizzando il quarto crono dell’overall, il medesimo della primatista del mondo e campionessa in carica, Ruta Meilutyte. Si spera che, in vista delle semifinali, Pilato sappia crescere ulteriormente di livello.

Pronostici rispettati su chi sia la grande favorita per la vittoria, ovvero la cinese Tang Qianting. L’asiatica, già oro nei 100 rana e vicinissima al record del mondo più volte, ha nuotato in controllo, venendo fuori in maniera prepotente nella seconda vasca (29.15). Nel computo complessivo, immediatamente dietro alla cinese troviamo la statunitense Lilly King (29.20).

Bene Chiara Della Corte che ha saputo ritagliarsi il suo spazio in queste batterie, staccando il biglietto per il penultimo atto con il 15° tempo complessivo (30.20, personal best).