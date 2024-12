Nuoto, Alessandro Miressi: “Oggi non c’ero proprio, devo cambiare marcia”

Alessandro Miressi se la cava in qualche modo nelle batterie dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. Il nuotatore azzurro ha chiuso quattordicesimo le gare di debutto nei 100 metri stile libero, rischiando anche una eliminazione che sarebbe stata bruciante, arrivata invece per Leonardo Deplano.

La sua prestazione è sembrata parecchio affaticata, senza la forza di poter cambiare passo rispetto a quanto visto nei primi metri, tanto da chiudere al terzo posto la sua batteria alle spalle degli statunitensi Chris Guiliano (45.94) e Jack Alexy (46.57): il suo 46.82 appare un tempo davvero troppo alto per ambire anche alla finale.

E forse Miressi potrebbe aver pagato la staffetta di ieri. Lo stesso nuotatore lo rivela ai microfoni di FederNuoto: “Ieri sera sono tornato alle dieci in albergo perché ho avuto l’antidoping. Oggi non c’ero proprio: dovrò cambiare marcia per stasera“. Poche parole che consentono una giustificazione alla prestazione sgonfia di quest’oggi.

Ci saranno poche ore a disposizione di Alessandro per recuperare al meglio in vista delle gare del pomeriggio. Le sue semifinali inizieranno dalle ore 17.58, quarta gara della sessione dopo le due finali dei 100 dorso e le semifinali dei 100 stile libero femminili.