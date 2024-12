Dato tutto quello che si aveva. Sono giunte seste le ragazze della 4×100 mista femminile in questi Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), il quartetto formato da Sara Curtis, Benedetta Pilato, Elena Capretta e Sofia Morini si è dovuto accontentare di questo piazzamento, migliorando nuovamente il primato italiano rispetto al mattino e portando il limite a 3:50.36.

Un po’ di stanchezza tra le fila nostrane, ma comunque buona la prova delle nostre portacolori. Curtis ha aperto a dorso con un buon 57.41, Pilato a rana ha fatto il suo 1:04.30, Capretta a delfino ha garantito un passaggio in 57.01 e brava Morini, nonostante la finale ravvicinata dei 200 sl, a chiudere in 51.64 (stile libero).

Nessuna sorpresa a riguardo delle vincitrici, ovvero le americane. Semplicemente devastanti le rappresentanti degli USA, lanciate da Regan Smith col nuovo record del mondo dei 100 dorso in 54.02. A seguire la vasca di Budapest si è letteralmente aperta: 1:03.02 per Lilly King a rana; 52.84 per Gretchen Walsh a delfino; 50.53 per Kate Douglass a stile libero.

Un crono di 3:40.41 e un margine di vantaggio imbarazzante rispetto alle compagini rivali. Sul podio hanno concluso le britanniche, argento in 3:47.84, e la Cina che si è presa il bronzo in 3:47.93.