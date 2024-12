Nick Kyrgios pronto a tornare in campo: “Non sono più giovane, Sinner è una forza della natura”

Un anno e mezzo dopo il suo ultimo match ufficiale, Nick Kyrgios è ormai pronto a fare il suo ritorno nel circuito ATP in occasione del Brisbane International, torneo di categoria 250 che inaugura la nuova stagione tennistica. L’australiano, presente in main draw tramite ranking protetto dopo la lunga assenza per i problemi al polso, è iscritto sia in singolare che in doppio (giocherà in coppia con Novak Djokovic).

“È bello essere tornato. Onestamente non avrei mai pensato di tornare a giocare a questo livello. Anche entrare in un evento come questo, prepararsi, fare tutte le cose giuste. È stato surreale essere di nuovo là fuori. Sono davvero entusiasta di poter scendere in campo e giocare, giocare a tennis. Ho visto Novak in palestra, ho giocato in doppio con lui, c’è molto da essere entusiasti del fatto che io sia in grado di uscire e competere di nuovo“, le parole di Kyrgios nella conferenza stampa di presentazione del torneo.

Sulla scelta di giocare in doppio con Djokovic: “Mi ha continuato a scrivere più e più volte. E io, tipo, gli darò una mano e gli farò il piacere di giocare in doppio con me (sorride, ndr). Sarà molto divertente. Penso che lui sia arrivato al punto in cui vuole avere qualcosa di nuovo, divertirsi un po’. Non abbiamo mai giocato in doppio prima. Potremmo non vincere. Tutti pensano che ci incastreremo. Siamo due personalità completamente diverse. Vediamo come va. Un ragazzo di Canberra che gioca nella sua città natale di fronte ai suoi fan insieme al più grande di tutti i tempi, è qualcosa di speciale. È qualcosa che potrò dire alla gente, quando sarà tutto finito, che ho giocato in doppio con lui. È qualcosa di speciale“.

“Per ora sto pensando a fare le cose giuste per il mio polso, il mio corpo, a cercare di tornare in campo e accumulare giorni sul campo. Tutti si aspettano che al rientro si torni a giocare al livello di prima, ma ci sono stati giocatori di tennis che dopo questo tipo di infortunio non sono tornati. Vedremo come va. Mi piacerebbe poter giocare come ho giocato nel 2022, competere per gli Slam. Credo ancora di poterlo fare, che sia vero o meno. Ho sempre fiducia nelle mie capacità. Scendo sempre in campo credendo di poter vincere. Sento ancora di poter giocare ad un livello piuttosto alto“, prosegue il finalista di Wimbledon 2022.

Sulle sue condizioni fisiche: “Per tanto tempo non ho potuto portare la spesa o girare la maniglia della porta. Sono arrivato al punto in cui poter giocare di nuovo a tennis sarà solo un bonus. Non darò nulla per scontato. Vado là fuori e gioco. Se gioco una partita lunga, se la gioco bene, chissà come andrà il giorno dopo. È questo il tipo di infortunio che è, ma penso ancora di godermi lo sport. Ecco perché ho cercato di affrontare il duro processo per tornare“.

“So che non sono più giovane. Oggi ci sono Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Holger Rune che sono forze della natura. Io so di essere nell’ultima fase della mia carriera, mi sto solo godendo il viaggio“, aggiunge Kyrgios in attesa di sfidare al primo turno il big server francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 31 del ranking mondiale.