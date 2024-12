Next Gen ATP Finals 2024, Tien e Fonseca gli ultimi due qualificati per le semifinali

Si è appena conclusa la sessione serale della terza giornata della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2024, in corso di svolgimento a Jeddah (in Arabia Saudita). Gli ultimi due match odierni hanno messo fine al round robin della manifestazione, ufficializzando la classifica di entrambi i raggruppamenti e definendo gli accoppiamenti delle semifinali.

Risultato a sorpresa nello scontro diretto per la qualificazione nel Gruppo Verde, con l’americano Learner Tien (n.5 del seeding) che ha fatto saltare il banco sconfiggendo in quattro set il quotato francese Arthur Fils (testa di serie numero 1) e regalandosi il pass per la fase a eliminazione diretta. Lo statunitense classe 2005 si è imposto per 4-2 4-2 3-4(4) 4-3(5), buttando fuori dalla competizione il numero 20 del ranking ATP.

Tien si è issato dunque al secondo posto nel girone dietro al baby fenomeno brasiliano Joao Fonseca (n.8 del seeding), che ha battuto anche il ceco Jakub Mensik 7-5 al tie-break del quinto set in un match di fatto ininfluente restando comunque imbattuto nel torneo. Il sudamericano sfiderà in semifinale il francese Luca Van Assche, con in palio un posto nell’atto conclusivo contro il vincente del derby a stelle e strisce tra Tien e Alex Michelsen.