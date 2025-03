Ambesi: “Fonseca per ora ha dei limiti fisici. Per Zverev ci sarà un torneo spartiacque per diventare n.1”

Nel consueto appuntamento giornaliero con Tennismania, la trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport con Massimiliano Ambesi, Dario Puppo e Guido Monaco, si è parlato della scorsa giornata del Masters 1000 di Miami e anche di quello che succederà oggi e domani, con uno sguardo soprattutto alle sfide degli italiani, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini.

Massimiliano Ambesi in apertura di puntata si è soffermato soprattutto sulla partita tra Joao Fonseca ed Alex De Minaur, ponendo l’attenzione in particolare sull’atmosfera creata dai tifosi del brasiliano e tutte le polemiche che sono scaturite: “Io avevo già riscontrato queste problematiche durante i match di Fonseca. De Minaur è stato bravo ad uscirne, anche perchè veniva fischiato tra la prima e la seconda. In altri sport è la norma, nel tennis si vede solo in certi contesti. Comunque lo ha schiantato fisicamente, è uscita la tenuta, l’esperienza dell’australiano. L’atleta per me deve rimanere focalizzato sulla partita. Io trovo sopra le righe molti dei suoi atteggiamenti. Mi aspettavo che ci fosse un passo avanti ed una crescita su questa cosa, ma alla fine ha comunque perso la partita”.

Ancora Ambesi su Fonseca: “Dal punto di vista atletico ha sicuramente dei limiti, nonostante i colpi che mi vengono sottolineati sempre. Tornerà a giocare, da quanto leggo, a Madrid. Dovrà lavorare e crescere in queste settimane, anche perché gli stessi limiti si sono visti ad Indian Wells anche nel match con Draper. Io lavorerei anche su altri aspetti per il bene del giocatore, perché certi atteggiamenti devono essere gestiti. Inoltre dipende sempre anche chi incontri dall’altra parte e magari a volte fai entrare in partita l’avversario”.

De Minaur è il prossimo avversario di Matteo Berrettini: “Oggi le possibilità passano tutto secondo me dalla potenza dei colpi e dal servizio. Da qui passano le chance contro De Minaur, se no la vedo onestamente grigia. Sicuramente se serve bene può dire onestamente la sua ed inoltre l’australiano ha speso molto fisicamente contro Fonseca e potrebbe anche accusare”.

Ambesi poi parla anche di Taylor Fritz, testa di serie numero 3 del torneo: “Ieri chi mi ha impressionato di più Fritz, perché ha avuto un piccolo momento di smarrimento sul finire del primo set da cui ha saputo riprendersi, andando poi a chiudere il set per 7-5, mentre nel secondo ha saputo gestire bene le operazioni. Guardate gli ultimi due vincenti con cui ha chiuso la partita. Certo Shapovalov conosciamo che tipo di giocatore sia con i suoi pregi e i suoi difetti, però onestamente su questi livelli quest’anno Fritz non lo abbiamo mai visto”.

Sulle tante eliminazioni dei big a Miami: “Questo è il torneo in cui ti aspettavi la conferma di Draper e si pensava che Shelton potesse essere in grado di arrivare fino in fondo. Alla fine in tanti non sono arrivati al terzo turno. Fils è sicuramente da tenere d’occhio, perché ha una forza devastante e ieri prima aveva vinto, poi aveva perso ed alla fine ha vinto”.

Si passa poi sul match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic: “Allora Djokovic ha vinto due partite partendo molto forte, togliendo i riferimenti agli avversari al di là del loro livello. Poi nel secondo set ha sofferto. La domanda è se Djokovic parte soffrendo sul primo, che partita viene fuori? Bisogna considerare la questione tenuta fisica, perchè nella altre due partite nei secondi set ci sono stati dei momenti in cui effettivamente faceva fatica e iniziava anche ad alterarsi. Poi nei tie-break ha fatto la differenza. Però se Musetti entra in partita subito e c’è battaglia fin dai primi giochi chissà che match può venire fuori”.

In chiusura la questione numero uno del mondo: “Se Zverev riesce a vincere si porta a meno di 2000 punti, che poi si riducono ulteriormente a Montecarlo, dove Sinner difendeva una semifinale. Madrid diventa il torneo spartiacque per Zverev”.