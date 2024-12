Netflix punta sullo sport: dopo Tyson c’è la NFL a Natale, poi il calcio. Il programma del 25 dicembre

Netflix ha fatto il proprio debutto nell’universo sportivo lo scorso 15 novembre, quando ha trasmesso in diretta mondiale il grande ritorno sul ring di Mike Tyson: l’incontro tra una delle grandi icone mondiali del pugilato e Jake Paul era stato selezionato dal colosso dell’intrattenimento in streaming per esordire in un panorama completamente nuovo, arricchendo la propria offerta fatta esclusivamente di film e serie tv, autoprodotte o acquistate.

Netflix sta cercando di sfondare in un settore di mercato inesplorato per questa realtà, investendo somme di denaro importanti per attirare sempre più pubblico verso il proprio servizio, che tra tutti quelli presenti in questo ambito risulta ancora uno dei più convenienti considerando la vastità dell’offerta (6,99 euro al mese per l’abbonamento con pubblicità). È infatti notizia di un paio di giorni fa che questo colosso ha acquisito i diritti per la trasmissione dei Mondiali di calcio femminile per il 2027 e il 2031.

Il secondo appuntamento con il grande sport su Netflix è previsto per il giorno di Natale: il 25 dicembre 2024, infatti, la piattaforma ospiterà la diretta streaming di due incontri di NFL. Il massimo campionato statunitense di football americano propone come da tradizione un paio di partite nel giorno di festa: il pubblico potrà seguire i due match tra un piatto e l’altro in compagnia dei propri cari e chissà che questo esperimento non aiuta a fare conoscere di più questo sport in giro per il mondo in vista del Super Bowl.

Per l’occasione sono previsti questi match: alle ore 19.00 i Pittsburgh Steelers ospiteranno i Kansas City Chiefs, mentre alle ore 22.30 i Baltimore Ravens faranno visita agli Houston Texans. Entrambi gli incontri potranno essere seguiti in Italia anche su DAZN, che detiene i diritti sull’intera stagione.

PROGRAMMA SPORT SU NETFLIX NATALE 2025

Mercoledì 25 dicembre

Ore 19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Pittsburgh Steelers vs Kansasy City Chiefs

Ore 22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Houston Texans vs Baltimore Ravens