NBA, le partite della notte (22 dicembre): Orlando, che rimonta! Boston rimane in vetta, sorridono i Lakers e Fontecchio

Dodici le partite notturne in NBA che hanno regalato al solito emozioni. A Est si sviluppa un emozionante derby della Florida, con gli Orlando Magic che, senza Paolo Banchero e Franz Wagner, va sotto di 25 lunghezze per poi trovare un Cole Anthony da quasi tripla doppia da 35 punti, 8 rimbalzi e 9 assist per un successo per 121-114 sui Miami Heat da raccontare ai nipotini.

A est esulta anche New York, che firma la vittoria numero 18 della stagione superando i derelitti New Orleans Pelicans, che rimangono in gara grazie a Trey Murphy ma si arrendono sotto i colpi di un Jalen Brunson da 39 punti (29 nel secondo tempo) e 6 assist.

Bene anche Milwaukee, che senza Antetokounmpo si affida a Bobby Portis e si prende la vittoria per 112-101, mettendone 34 con 10 rimbalzi e 8 assist contro Washington, mentre Boston continua a volare: spazzata via Chicago per 98-123, Tatum sigla una tripla doppia da 43 punti, 16 rimbalzi e 10 assist mentre Porzingis mette minuti nelle gambe con 22 punti e 7 rimbalzi.

Segue a ruota Cleveland, che domina contro Philadelphia per 126-99, con Evan Mobley sugli scudi con 22 punti e 13 rimbalzi, mentre nella vittoria di Detroit su Phoenix per 125-133 c’è anche la firma di Simone Fontecchio, che si sta ritagliando uno spazio dalla panchina con 10 punti in 15 minuti.

Tra le squadre a ovest muovono la classifica i Los Angeles Lakers, che si impongono in un derby thriller sui Sacramento Kings con il rimbalzo e i due liberi nel finale di Austin Reaves che sigilla la vittoria. Sono 32 per LeBron James, che compirà 40 anni fra pochissimi giorni. Sorride anche San Antonio, che asfalta Portland per 114-94: ce ne sono 30 per Wembanyama con 7 rimbalzi e, udite udite, 10 stoppate. Esulta anche Dallas, che manda ko i Los Angeles Clippers per 113-97 grazie all’ottima prova della panchina, mentre il solito Steph Curry trascina i Golden State Warriors: 31 punti e 109 assist e Minnesota ko 103-113.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers 99-103

Orlando Magic-Miami Heat 121-114

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies 112-128

Brooklyn Nets-Utah Jazz 94-105

New Orleans Pelicans-New York Knicks 93-104

Milwaukee Bucks-Washington Wizards 112-101

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 103-113

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 126-99

Chicago Bulls-Boston Celtics 98-123

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 114-94

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 113-97

Phoenix Suns-Detroit Pistons 125-133