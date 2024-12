NBA, i risultati della notte (31 dicembre): Cleveland vola ad Est, Denver vince con le triple doppie di Jokic e Westbrook

Siamo agli ultimi botti del 2024 per quanto riguarda la NBA. Nelle sette partite di questa notte, arriva la settima vittoria in fila dei Cleveland Cavaliers, che rimangono in testa alla Eastern Conference: netto 95-113 sui Golden State Warriors con due ottimi quarti centrali e Darius Garland a dominare con 25 punti e 8 assist, brutta serata al tiro per Steph Curry con 11 punti e 4/14 complessivo.

Continua la striscia positiva anche dei Philadelphia 76ers, al quarto successo in fila superando i Portland Trail Blazers. Embiid è tornato a fare l’Embiid con 37 punti e 9 rimbalzi e viene affiancato dal sempre ottimo Tyrese Maxey a 23. SOno otto invece i successi in fila per i New York Knicks, che nel 106-126 su Washington sorridono con i 32 e 13 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e la tripla doppia del coltellino svizzero Josh Hart con 23 punti, 15 rimbalzi e 10 assist.

Bene anche Chicago, che supera negli ultimi minuti gli Charlotte Hornets (all’ottavo ko in fila) con Coby White ad un passo dalla tripla doppia (23, 10 e 9 assist), mentre ad ovest arrivano i successi di Los Angeles Clippers e Denver Nugggets: i losangelini trovano in Norman Powell il protagonista inatteso con 25 punti, mentre Denver batte gli Utah Jazz con non una, ma ben due triple doppie, Nikola Jokic ne mette 36 con 22 rimbalzi e 11 assist, mentre Russell Westbrook si rende protagonista di una prestazione vintage con 16 punti (senza errori al tiro), 10 rimbalzi e 10 assist.

L’unica vittoria casalinga di questa nottata è dei Sacramento Kings, che hanno ragione dei Dallas Mavericks che hanno dovuto fare a meno sia di Luka Doncic che di Kyrie Irving: ci prova la coppia Dinwiddie-Washington a tenerli a galla, ma è troppo poco, con i Kings che hanno in De’Aaron Fox il loro mattatore con 33 punti.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE (31 DICEMBRE)

Washington Wizards-New York Knicks 106-126

Charlotte Hornets-Chicago Bulls 108-115

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers 113-116

Utah Jazz-Denver Nuggets 121-132

Sacramento Kings-Dallas Mavericks 110-100

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers 103-125

Golden State Warriorss-Cleveland Cavaliers 95-113