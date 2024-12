NBA, i risultati della notte (29 dicembre): Oklahoma City continua a volare, Brunson trascina New York contro Washington

Altra serata di NBA calda, caldissima con nove partite giocate nella notte. Oklahoma City continua la sua marcia ad ovest e con un paio di sgasate supera gli Charlotte Hornets per 106-94; bastano i 22 punti di Shai Gilgeous-Alexander ed i 20 di Jalen Williams per avere ragione degli avversari, ancora senza Lonzo Ball.

Scivolano le protagoniste della maxirissa di ieri, Dallas Mavericks e Phoenix Suns: i texani, senza Doncic, si fanno sorprendere dai Portland Trail Blazers nonostante i 46 punti di Kyrie Irving, mentre la franchigia dell’Arizona viene sorpresa nel finale in volata da Jonathan Kuminga, autore di 34 punti, e Golden State sorride.

Sempre ad Ovest bene anche Denver, che batte i Detroit Pistons allungando nei quarti centrali, nel terzo sono ben 47 i punti segnati. Giganteggiano Nikola Jokic e Jamal Murray con 37 e 34 punti, spiccioli per Fontecchio con 3 punti in 13 minuti. Non basta il cambio di allenatore a Sacramento per tornare alla vittoria: i Los Angeles Lakers, con leBron James a riposo, passano con i 36 punti e 15 rimbalzi di Anthony Davis, coadiuvato da un ispiratissimo Austin Reaves da 26 punti e 16 assist, quest’ultimo dato massimo in carriera.

A Est si segnala la vittoria dei New York Knicks, che faticano più del previsto per superare gli Washington Wizards; c’è bisogno di un Jalen Brunson cinque stelle extralusso da 55 punti e 9 assist affiancato dai 30 di Karl Anthony Towns per avere la meglio al supplementare degli avversari, trascinati dai 31 e 10 rimbalzi di Justin Champaigne. Atlanta si fa trascinare da Jalen Johnson, 28 punti e 13 rimbalzi, mentre Trae Young sempre più meno realizzatore e più assistman (11 e 15 rimbalzi); gli Hawks battono così 120-110 i Miami Heat, sempre senza Jimmy Butler con cui c’è maretta per un eventuale scambio.

Sconfitta a sorpresa per i Milwaukee Bucks, pur senza Giannis Antetokounmpo; la partita ‘in ufficio’ di Damian Lillard da 29 punti e 12 assist non basta per battere i Chicago Bulls, che pescano la tripla doppia di un rigenerato Josh Giddey (23 punti, 15 rimbalzi e 10 assist), mentre Embiid torna a fare l’Embiid e con Tyrese Maxey (32 punti a testa) battono, seppur a fatica, gli Utah Jazz.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Atlanta Hawks-Miami Heat 120-110

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder 94-106

Washington Wizards-New York Knicks 132-136

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks 116—111

Golden State Warriors-Phoenix Suns 109-105

Denver Nuggets-Detroit Pistons 134-121

Utah Jazz-Philadelphia 76ers 111-114

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 126122

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 132-122