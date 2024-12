NBA, i risultati della notte (27 dicembre): Gilgeous-Alexander domina, Thunder 9a vittoria di fila. Ok Rockets e Grizzlies

Si sono disputate nove partite nella notte NBA, che ha segnato il ritorno in campo di numerosi uomini d’importanza tra le stelle. Tanti i risultati di strettissima misura e tante anche le vittorie di larghissimo respiro: andiamo a vedere quanto accaduto all’interno delle varie arene degli States.

Per i Washington Wizards (5-23) vittoria da sostanziale fanalino di coda contro gli Charlotte Hornets (7-23): 113-110 il finale con Champagnie che, sbagliando il secondo libero, impedisce a Bridges di tirare da vicino (anzi, lo fa da distanza siderale).30 i punti di Bilal Coulibaly, 25 per Jordan Poole da una parte, dall’altra 31 di LaMelo Ball e 22 con 14 rimbalzi di Mikal Bridges. Si risolve tutto sulla sirena anche tra Orlando Magic (19-13) e Miami Heat (15-13), con questi ultimi che si impongono 88-89 in una partita che, per gli standard NBA, è a basso punteggio: ci pensa Tyler Herro a dare agli Heat la fine della rimonta nell’ultimo quarto sia con 20 punti che con i due che, a due secondi dal termine, vanificano gli sforzi da 29 punti di Jalen Suggs.

Gli Oklahoma City Thunder (24-5) non si fermano più: nona vittoria consecutiva contro gli Indiana Pacers (15-16), e in questo caso è la seconda metà di gara a decidere un 114-120 del quale è assoluto protagonista Shai Gilgeous-Alexander, l’uomo dell’intera serata con 45 punti. Dall’altra parte sei in doppia cifra con Andrew Nembhard a quota 23 e Pascal Siakam con 22 e 10 rimbalzi. Punteggio altissimo tra Atlanta Hawks (16-15) e Chicago Bulls (13-18): il terzo quarto lo vincono i Bulls 44-38, l’ultimo gli Hawks addirittura 50-25, e così in Georgia arriva un 141-133 casalingo che racconta di 30 punti e 15 rimbalzi di Jalen Johnson, 27 e 13 assist di Trae Young e 25 dalla panchina di De’Andre Hunter a contrastare con successo i 37 di Zach LaVine e i 26 di Jevon Carter.

Anche gli Houston Rockets (21-9) continuano a marciar bene, battendo i New Orleans Pelicans (5-26) per 111-128 senza mai neanche avere un minimo problema. 30 per Jalen Green, 27 per Can Whitmore e 25 per Fred VanVleet per i vincitori, 21 di Trey Murphy per gli sconfitti. Tornano, ma non convincono, i Milwaukee Bucks (16-13), sconfitti dai Brooklyn Nets (12-18) per 105-111 senza Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, non due assenze da poco. Cameron Johnson tira fuori una performance da 29 punti che neutralizza i 21 di Khris Middleton e i 20 di Brook Lopez.

I Memphis Grizzlies (21-10), contro i Toronto Raptors (7-24), se possibile, in fatto di punti esagerano: 155-126 con otto giocatori in doppia cifra e le doppie doppie di Zach Edey (21 e 16) e di Jaren Jackson Jr. (21 e 11). I canadesi trovano una tripla doppia sfiorata da RJ Barrett (27-9-10) e 26 di Scottie Barnes. Vittoria in volata per i Detroit Pistons (14-17) sui Sacramento Kings (13-18), un 113-114 che ha il sapore della rimonta spettacolo dopo che i punti di ritardo erano stati quasi 20. 33 punti con 10 assist di Cade Cunningham e 19 dell’uomo del libero vincente, Jaden Ivey, con Simone Fontecchio in campo per 14′ (3 rimbalzi e 2 assist). Per i Kings 26 di De’Aaron Fox e 19 di DeMar DeRozan. Anche per i Portland Trail Blazers (10-20) successo tirato: 122-120 sugli Utah Jazz (7-22) con fadeaway vincente di Henderson e successiva persa di Collier. Top scorer Deni Avdija e Shaedon Sharpe con 27 punti per i Blazers, per Utah 25 di Lauri Markkanen.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards-Charlotte Hornets 113-110

Orlando Magic-Miami Heat 88-89

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 114-120

Atlanta Hawks-Chicago Bulls 141-133

New Orleans Pelicans-Houston Rockets 111-128

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 105-111

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 155-126

Sacramento Kings-Detroit Pistons 113-114

Portland Trail Blazers-Utah Jazz 122-120