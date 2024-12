NBA, i risultati della notte (24 dicembre): Fontecchio batte i Lakers, ko Boston e Golden State. Cleveland e OKC volano

Nottata di antivigilia di Natale (almeno negli Stati Uniti) parecchio movimentata per la NBA con ben quattordici partite disputate; esulta Simone Fontecchio con i suoi Detroit Pistons, che battono i Los Angeles Lakers per 114-117 per la vittoria numero 13 in stagione nell’upset di giornata. L’azzurro mette un bel mattoncino nel successo della MoTown, con 13 punti senza errori al tiro vanificando la tripla doppia di LeBron James da 28 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, sbagliando però il tiro del pari.

Va ko anche Boston, che subisce la settima sconfitta stagionale a fronte di 22 vittorie. Anche senza Jayson Tatum, i campioni in carica se la giocano contro i sorprendenti Orlando Magic, che si stanno imponendo come una delle migliori squadre a Est nonostante la perdurante assenza di Paolo Banchero; vittoria con il brivido per la franchigia della Florida per 108-104 con 18 punti del rookie Tristan Da Silva.

Bene invece Cleveland, che rimane in testa ad est. Successo comodo contro gli Utah Jazz, gestendo la partita dall’inizio alla fine; ci sono cinque uomini in doppia cifra nel 124-113 finale, con Daruus Garland che chiude a 23 punti e 8 assist mentre Evan Mobley sigla una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi. Bene anche New York, che dà una sgasata nel secondo quarto e batte i Toronto Raptors per 139-125.

Philadelphia invece si aggrappa a Tyrese Maxey, in contumacia Embiid che si fa espellere nel secondo quarto: il playmaker trascina i suoi al successo contro San Antonio per 111-106 con 32 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, rendendo vani assieme a un discreto Paul George i 26 punti, 9 rimbalzi e 8 stoppate di Victor Wembanyama. Scivola anche Minnesota, che si arrendono nell’ultimo parziale agli Atlanta Hawks che sgomitano per un posto al sole; nel 117-104 finale Trae Young è protagonista con 29 punti e 7 assist, ma trova anche un Garrison Matthews da 25 punti e 7/8 da tre. Minnie invece è tradita dai big, il migliore è Naz Reid con 23 punti dal pino. Netta vittoria per Milwaukee, che non ha problemi contro Chicago (91-112).

Vittoria netta, l’ottava di fina, per gli Oklahoma City Thunder, che battono i Washington Wizards con un parziale di 19-3 a inizio secondo quarto per il 123-105 finale con un Shai Gilgeous-Alexander da 41 punti con 9 rimbalzi e 3 assist, mentre esulta l’altra metà di Los Angeles, i Clippers, che battono in trasferta i Memphis Grizzlies con i quattro punti nel finale di Norman Powell. Luka Doncic torna e domina: 27 punti, 7 assist e 7 rimbalzi nel successo dei Dallas Mavericks su Portland (132-108), mentre Golden State viene tradita da Steph Curry (10 punti e 2/13 dal campo) e va ko in casa con gli Indiana Pacers (105-111).

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Orlando Magic-Boston Celtics 108-104

Charlotte Hornets-Houston Rockets 101-114

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz 124-113

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs 111-106

New York Knicks-Toronto Raptors 139-125

Miami Heat-Brooklyn Nets 110-95

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves 117-104

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks 91-112

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards 123-105

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers 110-114

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 132-108

Golden State Warriors-Indiana Pacers 105-111

Denver Nuggets-Phoenix Suns 117-90

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons 114-117