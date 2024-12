NBA, i risultati della notte (21 dicembre): Thunder corsari a Miami, i Cavaliers piegano la resistenza dei Bucks. Bene anche i 76ers

Altra grande notte quella completata da poco per la NBA, con solo tre partite disputate per la regular season 2024-2025 dove non è mancato lo spettacolo: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

I Philadelphia 76ers (9-16) rispettano il fattore campo battendo i Charlotte Hornets (7-21) per 108-98. I padroni di casa innestano le marce alte fin dalle prime battute (26-11), con Charlotte che fatica a contenere l’attacco dei 76ers scivolando a -18 dopo 12’ (41-23). Nel secondo quarto Philadelphia continua ad imporre il suo ritmo (47-32), mantenendo un margine di dodici lunghezze all’intervallo lungo (58-46). Nella ripresa il vantaggio aumenta toccando anche il +20 (73-53), con gli ospiti che provano a reagire senza però riuscire ad avvicinarsi abbastanza per impensierire gli avversari (85-71). Nell’ultima frazione i 76ers accusano un lieve calo e Charlotte ne approfitta per risalire fino al -4 (91-87), con la franchigia della Pennsylvania che mantiene i nervi saldi e vince per 108-98. Joel Embiid sfiora la doppia doppia con 34 punti e 9 assist, con 23 punti di Tyrese Maxey – 20 punti di LaMelo Ball tra le fila degli Hornets.

Vincono di fronte al pubblico amico anche i Cleveland Cavaliers (24-4) prevalendo sui Milwaukee Bucks (14-12) per 124-101. Avvio di match equilibrato, con Cleveland che riesce a trovare un mini-parziale di 5-0 per accarezzare la doppia cifra di vantaggio alla prima sirena (29-20). Nel secondo quarto i Cavaliers aumentano l’intensità e scappano nel punteggio (62-42), con i Bucks che provano a reagire ma si ritrovano a -18 prima di rientrare negli spogliatoi (69-51). Nella ripresa la compagine dell’Ohio torna a premere sull’acceleratore senza concedere possibilità di replicare agli avversari (103-76), aggiornando costantemente poi il massimo vantaggio nella frazione conclusiva fino al +36 (115-79). Con il successo oramai in tasca i Cavaliers giocano con il cronometro, con Milwaukee che prova a limitare il più possibile i danni per il 124-101 con cui si chiude la sfida. 27 punti di Donovan Mitchell e 15 equamente divisi tra Evan Mobley e Dean Wade, con 33 punti di e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo per i Bucks.

Affermazione esterna degli Oklahoma City Thunder (22-5) sui Miami Heat (13-12) per 97-104. Inizio di partita favorevole agli ospiti, che dopo aver pareggiato i conti (14-14) tentano una piccola fuga sul finire di primo quarto (25-30). Miami non ci sta, si rimbocca le maniche ed accorcia mettendo pressione sul -1 (36-37), con Oklahoma City che ritrova fluidità in attacco e mette un possesso pieno tra sé e gli avversari alla seconda sirena (47-50). Nella ripresa gli Heat impattano nel punteggio e mettono anche la freccia (61-58), con i Thunder che non ci stanno e trascinati da Gilgeous-Alexander volano a +11 all’ultima pausa breve del match (70-81). Nel parziale decisivo gli ospiti continuano a mantenere un margine rassicurante sui vice-campioni del 2022 che danno fondo alle energie residue per cercare di ribaltare l’inerzia della partita, ma Oklahoma City non cede e vince col punteggio di 97-104. Jalen Williams trascina i suoi con 33 punti, al pari di Shai Gilgeous-Alexander autore di 25 punti e 7 assist – 28 punti e 12 rimbalzi di Tyler Herro e 17 punti con 19 rimbalzi di Bam Adebayo non bastano a Miami ad evitare il ko.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 108-98

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks 124-101

Miami Heat-Oklahoma City Thunder 97-104