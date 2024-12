Nadia Battocletti verso gli Europei di Cross: “Devo guardarmi dentro e prendere il volo”. Crippa: “Obiettivo podio”

Giornata di vigilia per l’Italia, che domenica 8 dicembre sarà protagonista agli Europei di Cross. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per mettersi in mostra ad Antalya (Turchia) e conquistare un risultato pregevole, trascinata da Nadia Battocletti e Yeman Crippa. La fuoriclasse trentina, argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, è la grande favorita della vigilia vista anche l’assenza della norvegese Groevdal (impostasi nelle ultime tre edizioni).

Nadia Battocletti ha espresso le proprie sensazioni attraverso i canali federali: “Devo guardarmi dentro, rivedere il mio percorso, trarne vantaggio e prendere il volo. Gli Europei di cross hanno un posto speciale nel mio cuore, ci tenevo a concludere l’anno azzurro con questa manifestazione. È un’ultima fatica, chiamiamola così. Il percorso è diverso rispetto agli altri anni, mi piace, non ci sono troppe ‘montagnette’ o qualche curva che si possa definire particolare, ma può nascondere delle insidie fra tronchi di legno e ostacoli artificiali. Ho sentito che mancherà Groevdal, non credo che cambi tantissimo perché le avversarie sono comunque tante, e toste, e su un percorso così particolare possono dare qualcosa in più“.

Yeman Crippa non nasconde le proprie ambizioni: “Voglio correre per me stesso, per la squadra e per tutta l’Italia. Bellissimo il percorso, abbastanza piatto, con qualche dosso soprattutto artificiale. È molto scorrevole, vicino alle mie caratteristiche. So che potrebbe continuare a piovere fino a domattina ma credo possa drenare bene e restare veloce. Io sto bene, ho fatto veramente un bel periodo di allenamenti e domani potremmo divertirci. Ora che il cross è stato accorciato a meno di otto chilometri è sempre più uno ‘sprint’, per me che ormai sono un maratoneta: ogni anno mi presento qui perché mi piace, dal 2012 non ho mancato un’edizione. L’obiettivo è sempre lo stesso: salire sul podio“.