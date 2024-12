Nadia Battocletti e Yeman Crippa illuminano la BOclassic: il 2024 si chiude di corsa a Bolzano

Nadia Battocletti sarà la grande stella della BOclassic, la tradizionale corsa di San Silvestro che si disputerà martedì 31 dicembre sulle strade del centro di Bolzano. Sarà la 50ma edizione di una kermesse di grande prestigio e che è infatti stata premiata da World Athletic con la Heritage Plaque, la targa che premia le località simbolo dell’atletica al di fuori degli stadi. La vice campionessa olimpica dei 10.000 metri si cimenterà sui 5 km nel capoluogo altoatesino, cercando di replicare il successo ottenuto dodici mesi fa.

La fuoriclasse trentina, Campionessa d’Europa di 5.000 e 10.000 metri nonché fresca vincitrice degli Europei di Cross, aveva messo fine a 35 anni senza successo per un’atleta italiana in questa manifestazione. La 24enne partirà con i favori del pronostico e vuole chiudere nel miglior modo possibile una stagione da favola, tra le sue avversarie di riferimento spiccano l’etiope Aleshign Baweke (Campionessa del Mondo under 20 sui 3.000 metri) e Ludovica Cavalli, che lo scorso anno concluse in quinta posizione.

Sul fronte maschile, invece, riflettori puntati su Yeman Crippa, che punta a una stoccata di lusso dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella rassegna continentale di corsa campestre. Il trentino è tra gli uomini più quotati e insegue un risultato di lusso per chiudere un 2024 che gli ha portato in dote anche l’oro agli Europei nella mezza maratona. L’azzurro dovrà vedersela soprattutto con l’ugandese Oscar Chelimo (bronzo sui 5.000 metri ai Mondiali 2022 e vincitore della BOclassic nel 2020 e nel 2022) e con Eyob Faniel, che si impose sui 10 chilometri nel 2019, riportando l’Italia in trionfo dopo le stoccate di Alberto Cova nel 1985 e Salvatore Antibo nel 1988.