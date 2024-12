Mondiali nuoto vasca corta 2024 oggi in tv: orari 10 dicembre, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 10 dicembre, prenderà il via l’edizione 2024 dei Mondiali di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri della Duna Arena di Budapest (Ungheria) si prospetta un day-1 particolarmente interessante di una rassegna iridata che va a chiudere l’annata, caratterizzata in particolare dalla disputata dei Giochi Olimpici di Parigi nella scorsa estate.

Si comincerà alle 09.00 con le batterie e spetterà a Simona Quadarella rompere il ghiaccio. La campionessa romana sarà sui blocchetti di partenza dei 400 stile libero donne. Una distanza che non è la sua preferita, ma funzionale a entrare in gara, provando in questo contesto a centrare la finale e vedere poi come si andrà. A seguire saranno i 100 dorso donne e uomini a tenere banco con Giulia D’Innocenzo, Christian Bacico e Lorenzo Mora che vorranno far bene per entrare in semifinale.

Le stesse aspirazioni nei 50 farfalla donne e uomini di Elena Capretta, Silvia Di Pietro e di Michele Busa. Nei 200 misti donne Chiara Della Corte, alla sua prima apparizione in Nazionale, sarà messa a dura prova perché dovrà spingere fin dal mattino per centrare l’ingresso nell’atto conclusivo. Discorso diverso per Alberto Razzetti, bronzo mondiale nei 200 misti uomini dei Mondiali in vasca corta del 2021. A completare il quadro della mattinata saranno le due staffette 4×100 stile libero donne e uomini, con l’Italia che punta in alto, e i 1500 stile libero maschili con Luca De Tullio che spera di migliorarsi dal punto di vista cronometrico.

La prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2024 a Budapest (Ungheria) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD sia per quanto concerne le batterie (ore 09.00) che per le semifinali/finali (ore 17.30); in streaming su RaiPlay con la medesima programmazione. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

ITALIANI IN GARA

Martedì 10 dicembre

Sessione mattutina

9:02 400 stile libero donne batterie (Simona Quadarella)

9:32 100 dorso donne batterie (Giulia D’Innocenzo)

9:54 100 dorso uomini batterie (Christian Bacico, Lorenzo Mora)

10:11 50 farfalla donne batterie (Elena Capretta, Silvia Di Pietro)

10:25 50 farfalla uomini batterie (Michele Busa)

10:44 200 misti donne batterie (Chiara Della Corte)

11:01 200 misti uomini batterie (Alberto Razzetti)

11:23 4×100 stile libero donne batterie (Sara Curtis, Sofia Morini, Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino)

11:35 4×100 stile libero uomini batterie (Italia da definire)

11:45 1500 stile libero uomini serie lente (Luca De Tullio)

Sessione serale

17:32 400 stile libero donne – Finale

17:43 50 farfalla donne – Semifinali

17:52 50 farfalla uomini – Semifinali

18:01 200 misti donne – Finale

18:11 200 misti uomini – Finale

18:24 100 dorso donne – Semifinali

18:34 100 dorso uomini – Semifinali

18:50 1500 stile libero uomini – Prima serie

19:12 4×100 stile libero donne – Finale

19:27 4×100 stile libero uomini – Finale

