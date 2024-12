Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 12 dicembre, tv, streaming

14. Ancora una volta. Come nella primavera 2023, anche stavolta si arriva all’ultima partita a cadenza classica, che ha un solo destino: o qualcuno vince o si va agli spareggi. Ding Liren, con il Bianco, ci proverà contro Gukesh Dommaraju, che però potrebbe anch’egli volere qualche tipo di chance con il Nero.

Quali prospettive per oggi? Una patta veloce, una più lenta, un’apertura tagliente, il rischio o chissà cos’altro? Nulla si può dire, e neanche è possibile immaginare quello che passa per la testa dei due giocatori e dei loro secondi. Non, soprattutto, dopo le cinque ore di lotta che hanno caratterizzato la tredicesima partita, la seconda più lunga del match. Nel 2023 l’ultima del match tra Ding e Nepomniachtchi è stata anche la più lunga del confronto iridato prima degli spareggi, nel 2016 tra Carlsen e Karjakin ci fu un’opinabile patta in 35 minuti. Esistono vie di mezzo. O esistono vittorie.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju va in scena oggi dalle ore 10:00 (quattordicesima e ultima partita a cadenza classica). Non è prevista alcuna diretta tv, ma la diretta streaming verrà assicurata dalle maggiori piattaforme scacchistiche a partire dai canali YouTube e Twitch ufficiali di FIDE e Chess.com (in questo secondo caso anche in italiano). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024 OGGI

Giovedì 12 dicembre

Ore 10:00 Quattordicesima e ultima partita a cadenza classica

PROGRAMMA DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIDE, Chess.com e altre piattaforme dedicate su YouTube e Twitch.

Diretta Live testuale: OA Sport.