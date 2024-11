Scacchi, Campionati Italiani 2024: Brunello in testa, Lumachi unico a tenere il passo

Si è giocato oggi il terzo turno ai Campionati Italiani Assoluti di scacchi per il 2024. A Torino sono in due a restare al comando. Di uno ci si aspettava una buona performance, ed è Sabino Brunello, mentre dell’altro, Gabriele Lumachi, certo si attendevano cose buone, ma sta esprimendosi davvero anche meglio del previsto.

Diverse le vittorie dei due leader. Il trentacinquenne Grande Maestro bresciano, colonna fissa da anni delle squadre azzurre in giro per il mondo, approfitta di una gestione non ideale del tempo di Simone Pozzari e, con il Nero, lo batte per abbandono in 58 mosse. Il suo concittadino Maestro FIDE ventunenne, invece, contro l’esperto Alberto David guadagna inesorabilmente prima spazio, poi materiale e infine tutto il resto, approfittando di piccole, ma fatali imprecisioni dell’avversario, costretto ad abbandonare alla 31a mossa.

Parlando delle altre partite, c’è un risultato decisivo anche per Luca Moroni, che con il Nero si riscatta e riesce a battere, in situazione di squilibrio di materiale fin quasi alla 30a mossa, Claudio Paduano. Questi, in ristrettezze di tempo, si avventa in un cambio troppo azzardato di Torre per Cavallo e finisce per subire la promozione a Donna dell’ex pedone d diventato e in breve tempo: finisce tutto alla quarantesima.

Patte tutte le altre partite: con la sua proverbiale gestione del tempo “particolare” (da una vita finisce presto in ristrettezze di tempo), Michele Godena non riesce a capitalizzare un attacco molto bello e poi una buona posizione contro Francesco Sonis. Lo scontro generazionale finisce così patto per scacco perpetuo alla 40a, mentre sostanzialmente decidono di non affilare le armi Alberto Barp e Pier Luigi Basso, che attraverso la ripetizione di mosse decidono che ci si può dividere il mezzo punto dopo 19 tratti. Non sfrutta invece una posizione molto interessante Sebastian Iermito contro Valerio Carnicelli, con i due che si dividono equamente il punto alla 33a.

La classifica vede primi Brunello e Lumachi con 2,5; terzi Basso e Moroni con 2, quinti Barp, Sonis, Godena e David con 1,5, noni Pozzari e Iermito con 1, undicesimi Carnicelli e Paduano con 0,5. Questi gli accoppiamenti di domani: Brunello-Godena, Basso-Sonis, Moroni-Barp, David-Paduano, Carnicelli-Lumachi, Pozzari-Iermito.