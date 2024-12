Matteo Berrettini, perché l’esordio a Brisbane non sarà dei più semplici

Dopo essere stato grande protagonista nel bis azzurro in Coppa Davis, Matteo Berrettini parte con la nuova stagione dall’ATP 250 di Brisbane. C’è davvero grande attesa per il 2025 del tennista romano, che finalmente ha vissuto una preparazione serena e senza intoppi fisici come invece era accaduto già troppe volte in passato. Proprio dai tornei australiani, compreso ovviamente il primo Slam, Berrettini spera di cominciare la risalita verso quella Top-10 che è l’obiettivo dell’azzurro.

Il primo avversario di Berrettini, che è attualmente numero 34 del mondo, sarà l’australiano Jordan Thompson, testa di serie numero otto, e non sarà certamente un esordio non semplice per il tennista romano, visto che Thompson si è spesso esaltato nei tornei di casa. Proprio a Brisbane lo scorso anno il numero 26 del ranking si è spinto fino alla semifinale.

Una bella cavalcata quella di Thompson nella passata stagione a Brisbane. Vittoria al primo turno nel derby australiano contro Aleksander Vukic, poi sicuramente il colpo di fortuna di aver sfruttato il ritiro del francese Ugo Humbert. Nei quarti è arrivata la vittoria con Rafa Nadal in rimonta in tre set per 5-7 7-6 6-3, prima della sconfitta in semifinale contro Grigor Dimitrov per 6-3 7-5.

Berrettini aveva saltato continuamente la campagna australiana nella passata stagione, ritornando in campo solamente a marzo nel Challenger di Phoenix. Negli anni passati, invece, Matteo aveva partecipato alla United Cup, con la squadra azzurra che si era spinta fino alla finale poi persa contro gli Stati Uniti.

In caso di vittoria contro Thompson, Berrettini affronterebbe al secondo turno il vincente del match tra l’americano Alex Michelsen e l’australiano Christopher O’Connell. Sicuramente un match nettamente alla portata dell’azzurro, che poi potrebbe essere atteso da un quarto di finale decisamente interessante con Grigor Dimitrov.