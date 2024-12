Marta Bassino vede la luce in gigante: “Ancora qualche errore, ma metto insieme i pezzi”

Marta Bassino centra la settima posizione nel gigante di Semmering (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Panorama” la nativa di Borgo San Dalmazzo ha dato qualche segnale importante dopo difficoltà assortite tra le porte larghe, quella che era la sua specialità preferita ma che ora la sta vedendo soffrire un po’ troppo.

La gara ha visto il successo di una straordinaria Federica Brignone con un vantaggio di 57 centesimi sulla svedese Sara Hector, mentre chiude al terzo posto la neozelandese Alice Robinson a 90. Quarta posizione per la canadese Valerie Grenier a 94 centesimi, quinta la statunitense Paula Moltzan a 1.11, mentre è sesta l’austriaca Julia Scheib a 1.30 dopo una seconda manche eccellente.

Settima posizione come detto per Marta Bassino a 1.33, ottava per la croata Zrinka Ljutic a 1.44, quindi nona la svizzera Lara Gut-Behrami a 1.83 mentre è decima la norvegese Thea Louise Stjernesund a 2.08.

Dopo aver tagliato il traguardo la piemontese ha analizzato quanto avvenuto in pista al sito ufficiale della FISI: “Sono contenta di essere tornata in posizioni importanti anche in gigante, anche se con ancora qualche errore. Nel complesso bisogna mettere insieme i vari passi”.

Marta Bassino prosegue nel suo racconto: “Adesso avrò tre giorni di pausa per poi affrontare un mese di gennaio intenso, con numerose gare ed occasioni in cui metterci alla prova. Sono contenta della direzione in cui sto andando”.