LIVE Perugia-Modena, Coppa Italia volley in DIRETTA: quarto di finale incerto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2024-2025 di volley. Sfida molto interessante quella che andrà in scena quest’oggi a partire dalle 20.30. I campioni d’Italia in carica ospitano gli emiliani per l’ultima sfida del turno, la quale consegnerà il nome dell’ultima formazione che comporrà il quadro delle due semifinali.

Perugia sta viaggiando senza passi falsi in campionato. La Sir Safety ha vinto tutte le partite disputate in Serie A1, sebbene va detto che nelle ultime sfide gli umbri non hanno convinto fino in fondo. Nel mese di dicembre, i ragazzi di Angelo Lorenzetti, hanno vinto solamente un incontro in tre set, proprio contro gli avversari odierni, nel match disputatosi a Santo Stefano. In ogni caso, gli umbri partono con tutti i favori del pronostico e batterli sarà decisamente complicato.

Modena invece non sta brillando. Gli emiliani infatti si trovano in ottava posizione in campionato con un bilancio di cinque vittorie e ben nove sconfitte, di cui quattro arrivate consecutivamente nel mese di dicembre. E’ un momento quindi non semplice per la compagine allenata da Alberto Giuliani, perciò proprio il cammino in Coppa Italia può rappresentare un’occasione per staccate la spina e provare ad uscire dalla crisi. Il compito è proibitivo, ma i gialloblu credono nell’impresa.

