LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: si fa subito sul serio con le brasiliane

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida del Mondiale per Club femminile 2024 di pallavolo tra Imoco Conegliano e Dentil Praia Clube. Il Mondiale femminile per Club è ultimo evento internazionale di una stagione indimenticabile per la pallavolo femminile italiana, che prova a portare a casa anche l’ultimo trofeo con le due squadre che a maggio si sono contese la Champions League, Conegliano, campione d’Europa e d’Italia, e Milano, che va a caccia del suo primo trofeo internazionale e del primo alloro dell’ultima fase della sua storia. La Numia Milano è inserita nel girone A con le brasiliane del Gerdau Minas, le campionesse di Cina del Tianjin Bohai Bank e le egiziane dello Zamalek Sporting Club. Conegliano, invece, è inserito nel girone B con le brasiliane del Dentil Praia Clube, le vietnamite dell’LP Bank Ninh Binh e le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki, campionesse d’Asia.

L’Imoco Conegliano, inutile girarci attorno, è la favorita numero uno per la vittoria di questo torneo che ha già vinto due volte. Centrando il tris, la formazione veneta si porterebbe al secondo posto assieme all’Eczacibasi tra le squadre più vittoriose, mentre il Vakifbank, almeno per ora, può dormire sonni tranquilli dall’alto delle sue quattro edizioni vinte del Mondiale. L’Italia, fra l’altro, ha vinto solo tre volte il Mondiale: nel 1992 con Ravenna e poi due volte con Conegliano nelle stagioni 2019 e 2022. La squadra veneta arriva carichissima a questo appuntamento: 13 vittorie consecutive in campionato, dove è prima con ampio margine, 4 successi a fila in Champions League con i quarti di finale già praticamente in tasca e la Supercoppa Italiana già in bacheca, per un totale di 18 vittorie a fila in stagione senza sconfitte. Un ruolino di marcia che mette sicuramente paura alle rivali. La prima delle quali sarà il 17 dicembre alle 5:30 contro il Dentil Praia Clube, formazione brasiliana che guida il campionato verde-oro, ha vinto la Coppa del Brasile lo scorso anno e ha chiuso al secondo posto il campionato sudamericano per club.

Squadra da prendere con le molle, quella guidata da Marcos Miranda, che può contare su un organico di ottimo livello. Finora le brasiliane hanno vinto tutte le partite del campionato tranne una, sul campo del Sesi Bauru, e guidano la classifica con 26 punti in 11 partite, una lunghezza di vantaggio su Minas. L’alzatrice è l’esperta Macris Carneiro, classe 1989, per tanto tempo anche in nazionale, tornata in patria quest’anno dopo le esperienze in Turchia con Fenerbahce e Turk Hava Yollari. Al suo fianco c’è Juliana Carrijo, al secondo anno al Dentil, ex Brasilia, con una stagione in Europa in Portogallo con lo Sporting.

L’opposta titolare è la statunitense Nia Reed, 28 anni, un passato in Europa, soprattutto in Turchia, ora arrivata al Dentil dalle Omaha Supernovas. La seconda opposta è Monique Pavao, alla terza stagione al Dentil. In banda giocano titolari la statunitense Janice Payton Caffrey, 26 anni, proveniente dal Vegas Thrill, e la russa Sofiya Kuznetsova, nel 2022/23 a Cuneo, prima di trasferirsi in Brasile. Pronta per ogni evenienza Majara Basso, 28 anni, esperienze in Francia e Germania, arrivata in estate dal Sesi Volei Bauru. In panchina c’è anche Priscilla Souza, 37 anni, alla terza stagione con la maglia del Dentil. Al centro giocano due giocatrici che vantano numerose presenze in Nazionale: Adenizia Silva, 38 anni, in Italia a Scandicci fino al 2019 e al secondo anno al Dentil, e l’infinita Caroline Gattaz, 43 anni, in Italia a Jesi nel 2007/2008, arrivata quest’anno dal Gerdau Minas. In panchina ci sono Gabriela Martins, 28 anni, alla seconda stagione al Dentil, e Milka Marcilia, 30 anni, arrivata lo scorso anno dal Le Cannet.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima sfida del Mondiale per Club femminile 2024 di pallavolo tra Imoco Conegliano e Dentil Praia Clube, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 5.30!