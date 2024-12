LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2024 in DIRETTA: Van der Poel per un altro show

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara élite maschile della Coppa del Mondo di ciclocross 2024-2025 a Gavere (Belgio).

L’olandese si presenta a questo appuntamento per fare tripletta dopo le prime due vittorie al rientro in Coppa del Mondo a Zonhoven e nel Superprestige a Mol. Una condizione già smagliante per il Campione del Mondo che ha già messo in fila tutti gli avversari e si avvicina con fiducia a quello che sarà l’obiettivo stagionale, ossia i Mondiali di Liévin.

Inoltre manca la concorrenza di Tom Pidcock, ma soprattutto di Wout Van Aert: il belga ha accusato dei problemi di salute e non è rientrato a Mol come previsto: quindi il neerlandese finora ha potuto disporre a piacimento dei suoi avversari. A Gavère in carriera VdP ha vinto ben quattro volte tra gli élite e due volte tra gli juniores e può puntare al terzo successo consecutivo dopo quelli del 2022 e del 2023.

Sarà come sempre una gara nella gara: da una parte un van der Poel che non dovrebbe avere problemi a vincere, dall’altra punti preziosi in palio per la Coppa del Mondo. Michael Vanthourenhout è in testa con 140 punti e da dietro possono provare a recuperare punti Eli Iserbyt, Pim Ronhaar, ma soprattutto Toon Aerts che dista 22 punti dal leader.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara élite maschile della Coppa del Mondo di ciclocross 2024-2025 a Gavere (Belgio). Si parte alle 15.10. Buon divertimento!