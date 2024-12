La Virtus Bologna lotta al Pireo in Eurolega, ma Vezenkov e Fournier trascinano l’Olympiacos

Grecia-Italia 2-0. Dopo la sconfitta di ieri dell’Olimpia Milano contro il Panathinaikos, anche la Virtus Bologna cade ad Atene contro l’Olympiacos. Al Pireo finisce 87-77 per i padroni di casa. I greci cancellano gli ultimi due ko consecutivi e ritrovano un successo che li proietta al terzo posto in classifica. La Virtus, oggi senza Shengelia, rimane invece in penultima posizione con le possibilità di accedere almeno al Play-In che si allontanano. C’è comunque tutto ancora un girone di ritorno e quindi il tempo per una clamorosa rimonta.

Olympiacos trascinata dalle sue stelle. Sasha Vezenkov mette a referto una doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi, mentre Evan Fournier chiude il suo match con 20 punti. Alla Virtus non bastano i 20 punti di Marco Belinelli, che ne aveva segnati 14 all’intervallo, ed anche i 15 di Matthew Morgan.

L’Olympiacos parte subito con il piede sull’acceleratore e tocca quasi subito il 8 (11-3) con il tap-in di Fall. Vezenkov è scatenato ad inizio partita ed il bulgaro trova in Papanikolaou l’alleato per il parzialone che vale il +18 per i padroni di casa (25-7). La Virtus prova a scuotersi e ha un buon finale di primo quarto, con Akele che trova il -12 alla prima sirena (29-17).

In avvio di secondo quarto Belinelli e Cordinier suonano la scossa dall’arco per una Bologna che comincia ad avvicinarsi nel punteggio (35-27). Il capitano della Virtus è scatenato ed ancora da una sua giocata arriva il canestro del -4 (38-34). Peters prova a ributtare indietro Bologna, ma il finale di quarto è tutto di marca Virtus. Prima Clyburn, poi i tre liberi di Morgan e poi ancora Clyburn sulla sirena con la tripla di tabella che permette a Bologna di chiudere avanti 46-43.

Al rientro dalla pausa lunga i greci piazzano subito un parziale di 7-0. La Virtus reagisce e Zizic schiaccia il -2. Fournier è infuocato ed il francese propizia il 10-0 che permette all’Olympiacos di spaccare nuovamente la partita (60-48). Morgan prova a tenere a contatto una Virtus che segna solo 10 punti nel terzo quarto e si presenta negli ultimi dieci minuti sotto di otto punti (64-56).

Subito Fournier ad accendere il Pireo, ma ancora Morgan ha un buon impatto e firma il -7 (71-64). L’Olympiacos, però, allunga nuovamente con un 7-0 creato da Vezenkov e Peters (79-64). La Virtus questa volta non ha più la forza di reagire, mentre i padroni di casa amministrano il vantaggio, toccando anche il +16 con il solito Vezenkov. Nell’ultimo minuto Bologna riduce il distacco, ma comunque non c’è più tempo e l’Olympiacos vince 87-77.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

OLYMPIACOS – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 87-77 (29-17, 14-29, 21-10, 23-21)

Olympiacos: Walkup 7, Williams-Goss, Larentzakis 3, Vildoza 2, Fall 2, Vezenkov 27, Papanikolaou 6, Dorsey, Peters 12, Milutinov 8, McKissic, Fournier 20

Virtus: Cordinier 8, Belinelli 20, Pajola 5, Clyburn 9, Hackett 2, Grazulis 2, Morgan 15, Polonara 2, Diouf 4, Zizic 8, Akele 2, Tucker