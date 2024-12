La Spagna ha trovato il nuovo Miguel Indurain? “Pablo Torres: è anche il nuovo Contador”

La Spagna ha trovato il suo nuovo Miguel Indurain? Miguel Ángel Perdiguero ne è convinto, come ha dichiarato ai microfoni di Marca. L’ex ciclista professionista, ritiratosi nel 2006, si è manifestato particolarmente ottimista sul futuro del ciclismo spagnolo: “Per me è chiaro che Pablo Torres è il nuovo Indurain, il nuovo Contador, il nuovo Perico… è il futuro del ciclismo spagnolo“.

Torres correrà nel 2025 con la UAE Emirates di Tadej Pogacar e Juan Ayuso dopo essere passato dalla formazione satellite. Il classe 2005 (ha spento 19 candeline lo scorso 10 novembre) ha vinto due tappe al Tour de l’Avenir: ha concluso al secondo posto la prestigiosa corsa a tappe riservata ai giovani, dopo aver conseguito lo stesso risultato al Giro d’Italia Next Gen. Nel 2024 ha vinto anche il Giro della Valle d’Aosta, sembra essere un ottimo scalatore, ma le sue doti devono essere confermate al piano superiore.

Un passaggio anche sul Commissario Tecnico della Nazionale spagnola, che non è ancora stato nominato: “Non ho tempo per quel ruolo, ho troppo da fare giocando a padel. Sia Freire che Valverde e chiunque abbia disputato tanti Campionati del Mondo e abbia avuto buoni risultati in quella gara può fare bene”.