Tour de l’Avenir 2024: Pablo Torres fa il vuoto sul Colle delle Finestre, classifica generale a Joseph Blackmore

Scenari splendidi e grande spettacolo in un’ultima tappa decisiva per il Tour de l’Avenir 2024. È l’Italia, con il Colle delle Finestre, ad ospitare la sesta frazione, quella conclusiva: sulla durissima ascesa piemontese ad imporsi è lo spagnolo Pablo Torres, alla seconda vittoria in questa corsa, proponendosi come il miglior scalatore in circolazione al momento.

L’iberico ha tentato il tutto per tutto sul finale, ma non è riuscito, per una questione di secondi, a ribaltare la classifica generale: sono infatti 12”, compresi gli abbuoni, quelli che sono andati a premiare il britannico Joseph Blackmore. Un’ascesa nettamente sulla difensiva per il corridore della Israel – Premier Tech, che è riuscito a conservare una parte minuscola dell’enorme vantaggio con cui partiva ieri: 3’43” il ritardo dal vincitore odierno, ma può festeggiare.

Terza piazza per il neerlandese Tijmen Graat, che con la sua performance odierna va a completare il podio in classifica generale a 50” dalla vetta. Nella top-5 odierna anche i francesi Léo Bisiaux e Brieuc Rolland. In casa Italia giornata non facile per il vincitore di ieri, Florian Samuel Kajamini, che termina la frazione al dodicesimo posto, concludendo però un Tour eccellente in quinta posizione in classifica generale. Nella top-10 anche Matteo Scalco.