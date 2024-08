Tour de l’Avenir 2024: Pablo Torres fa il vuoto a Les Karellis ed è il nuovo leader. Settimo Kajamini

Altra giornata durissima al Tour de l’Avenir 2024. Secondo arrivo in salita consecutivo, questa volta in vetta a Les Karellis e a fare la differenza è uno scalatore spagnolo: si tratta di Pablo Torres, che riesce a dominare in solitaria e a conquistare anche la Maglia Gialla di leader della classifica generale.

L’iberico ha fatto il vuoto sull’ultima ascesa, staccando nello scontro diretto l’uomo più atteso di giornata, il belga Jarno Widar: il vincitore dell’ultimo Giro Next Gen chiude terzo di giornata alle spalle anche dell’olandese Darren van Bekkum. Per Widar ora 31” da recuperare in graduatoria, ancora tutto aperto quando mancano altre due tappe durissime.

Più dietro l’altro neerlandese Tijmen Graat, in piena lotta per il podio, mentre oggi ha stentato l’ex leader della generale, il britannico Joseph Blackmore, solo ottavo.

Buon lavoro di squadra in casa Italia per favorire la prova di Florian Samuel Kajamini: l’azzurro chiude nuovamente settimo, come ieri, stesso piazzamento che occupa in classifica generale.