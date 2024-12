La Serie A di calcio riparte dopo Santo Stefano: non c’è la sosta invernale. Orari prossimo turno, tv, streaming

Le festività natalizie di questa fine di 2024 non bloccano l’intenso programma di una Serie A che, dopo Natale e Santo Stefano, ripartirà di fatto con il suo menù.

La 18esima giornata, penultima del girone d’andata, è già in vista. Dieci come di consueto le partite: 4 sabato 28 dicembre, 4 domenica 29 dicembre, e 2 infine lunedì 30 dicembre, tutte piazzate nei vari slot utilizzati di consueto, compresi quello delle 12.30 di domenica e delle 18.30 e 20.45 di lunedì.

Ad aprire saranno in contemporanea Empoli-Genoa e Parma Monza, sabato 28 dicembre alle 15.00, mentre a chiudere l’abbuffata ci penserà Bologna-Hellas Verona, lunedì 30 dicembre alle 20.45, nel mezzo gli scoppiettanti Lazio-Atalanta (sabato 28 dicembre h 20.45), Juventus-Fiorentina (domenica 29 dicembre h 18.00) e Milan-Roma (domenica 29 dicembre h 20.45).

Di seguito il recap per seguire tutte le partite in diretta streaming con DAZN, che trasmetterà tutti gli incontri, e in tv, con le dirette di Sky Sport (3 partite) e il canale di ZONA DAZN, visibile sul bouquet di Sky previo abbonamento.

SERIE A CALCIO: PROGRAMMA 18a GIORNATA

Sabato 28 dicembre

Ore 15.00 Empoli-Genoa – Diretta streaming su DAZN, diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky)

Ore 15.00 Parma-Monza – Diretta streaming su DAZN, diretta tv su DAZN 2 (canale 215 Sky)

Ore 18.00 Cagliari-Inter – Diretta streaming su DAZN, diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky)

Ore 20.45 Lazio-Atalanta – Diretta streaming su DAZN e NOW, diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251

Domenica 29 dicembre

Ore 12.30 Udinese-Torino – Diretta streaming su DAZN, diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky)

Ore 15.00 Napoli-Venezia – Diretta streaming su DAZN, diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky)

Ore 18.00 Juventus-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN e NOW, diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251

Ore 20.45 Milan-Roma – Diretta streaming su DAZN, diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky)

Lunedì 30 dicembre

Ore 18.30 Como-Lecce – Diretta streaming su DAZN, diretta tv su DAZN 1 (canale 214 Sky)

Ore 20.45 Bologna-Hellas Verona – Diretta streaming su DAZN e NOW, diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251