Sinner svela il calendario dei tornei a cui parteciperà fino a giugno 2025: due le novità

Jannik Sinner è pronto per rimettersi all’opera. Conclusa la stagione agonistica in maniera trionfale con la conquista della Coppa Davis con la squadra italiana, l’altoatesino volerà presto a Dubai per dare il via alla preparazione in vista dei prossimi appuntamenti in calendario. Allenamenti intensi attendono Jannik, desideroso di dar seguito ai propri miglioramenti dal punto di vista tecnico e fisico.

L’obiettivo è quello di continuare a vincere e, se possibile, fare ancora meglio. Il primo target saranno gli Australian Open e, come è accaduto nell’annata passata, il pusterese non affronterà alcun torneo ufficiale prima dello Slam di Melbourne. Si ha in mente, infatti, di dedicare tre settimane intense al lavoro tra campo e palestra e poi trovarsi nella terra dei canguri e affrontare eventi di esibizione per trovare il feeling con i campi australiani.

A seguire, il suo schedule prevede la disputa dell’ATP500 di Rotterdam e una novità, ovvero il torneo di Doha, diventato di categoria 500 da quest’anno. Un’esperienza in terra araba che Jannik ha deciso di fare, dopo essersi comportato piuttosto bene nel Six King’s Slam a Riad, torneo di esibizione che aveva visto al via l’azzurro, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune.

A seguire, nel primo semestre del 2025 ci saranno anche i Masters1000 di Indian Wells e Miami, non quello di Montecarlo, ma l’ATP500 di Monaco di Baviera. In questo modo Sinner vuol gestire con maggior tranquillità il delicato passaggio tra cemento e terra rossa. A completamento del tutto il Masters1000 di Madrid, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

PRIMO SEMESTRE 2025 DI JANNIK SINNER