Joao Fonseca: “Voglio vincere gli Slam, mi esalto contro i grandi giocatori”

Ambizioni a iosa. Joao Fonseca è stato il protagonista dell’ultima settimana tennistica. Nel torneo dedicato ai miglior prospetti a livello mondiale, le Next Gen ATP Finals, il brasiliano ha lasciato tutti a bocca aperta rispetto alle sue qualità. Con il punteggio di 2-4 4-3 4-0 4-2, il sudamericano si è imposto contro lo statunitense Learner Tien e all’età di 18 anni e 4 mesi è diventati il più giovane vincitore della storia, dopo Jannik Sinner.

Con Jannik e Carlos Alcaraz, Fonseca è anche l’unico 18enne a essersi imposto in questo evento. Di conseguenza, i confronti con l’italiano e lo spagnolo si sprecano, anche per l’ascesa decisa che ha avuto quest’anno: a gennaio il brasiliano era oltre la 700ª posizione a livello mondiale e ha concluso il 2024 in 145ª piazza.

“È un onore che personalità della statura di Nadal vengano a vedere le partite dei giovani “, ha dichiarato Fonseca dopo la finale. “Il fatto di essere paragonato a Sinner e ad Alcaraz è una bella pressione. Sono sulla strada giusta, spero di poter fare come loro, anzi ancor meglio“, ha sottolineato.

“Mi piace giocare contro grandi avversari, amo sentire quella sensazione nei grandi stadi. È incredibile come sono migliorato fisicamente e mentalmente. Sono orgoglioso di me stesso e ora il mio obiettivo è quello di diventare il n.1 del mondo“, ha concluso. Fonseca sarà al via delle qualificazioni per gli Australian Open e potrebbe essere una bella mina vagante nel caso in cui riuscisse a centrare l’obiettivo del main draw, trattandosi anche della sua prima volta.