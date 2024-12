Jasmine Paolini difenderà il titolo a Dubai nel 2025. Presenti anche Sabalenka e Swiatek

Dopo la storica doppietta Coppa Davis-Billie Jean King Cup, l’Italia ha messo nel mirino la United Cup 2025, il torneo che si disputerà in Australia dal 27 dicembre al 5 gennaio. La punta di diamante della squadra azzurra sarà sicuramente Jasmine Paolini, che scenderà in campo insieme a Sara Errani, Angelina Moratelli, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Matteo Gigante. L’Italia giocherà a Sydney e nella fase a gironi affronterà la Svizzera e la Francia.

Subito dunque un grande obiettivo per Paolini per una nuova stagione nella quale la toscana avrà il difficilissimo compito di confermarsi dopo un 2024 semplicemente stellare, con due finali Slam e la conquista del primo WTA della carriera a Dubai. Un titolo che Paolini difenderà nel 2025, visto che la tennista toscana ha comunicato che giocherà nuovamente il torneo negli Emirati Arabi Uniti.

Non solo il ruolo di campionessa in carica, ma ovviamente Paolini difende anche tantissimi punti. Nella passata stagione la toscana riuscì a battere in finale la russa Anna Kalinskaya e quel successo le permise di entrare per la prima volta in carriera tra le prime quindici del mondo, dando così il via alla clamorosa scalata che l’ha portata fino alla posizione numero quattro del ranking.

A Dubai saranno presenti anche Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, rispettivamente la numero uno e due del mondo. Un torneo dunque ricco di stelle, con la bielorussa e la polacca che hanno scelto anche loro gli Emirati dopo l’Australian Open. Decisamente dunque un compito ancora più arduo per Paolini nella sua difesa del titolo.