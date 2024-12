Jannik Sinner n. 1 del mondo, la United Cup può cambiare il ranking: il vantaggio su Zverev è ballerino

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 11.830 punti e ha un vantaggio considerevole nei confronti del suo più immediato inseguitore nella graduatoria internazionale. Il numero 1 del mondo può infatti fare affidamento su un margine di 3.915 lunghezze sul tedesco Alexander Zverev, secondo in classifica con 7.915 punti davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz (7.010) e allo statunitense Taylor Fritz (5.100). L’azzurro tornerà in campo il prossimo 7 gennaio per un torneo di esibizione, ma bisognerà aspettare gli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 12 al 26 gennaio, per le sue prime uscite ufficiali in questa annata agonistica.

Jannik Sinner non guadagnerà o perderà punti nelle prossime settimane, poi sarà chiamato a difendere i 2.000 punti conquistati nella passata edizione sul cemento di Melbourne (potrà confermare il bottino soltanto alzando al cielo il trofeo in terra oceanica, altrimenti lascerà punti per strada pur restando numero 1 del mondo). Il margine nei confronti di Zverev potrebbe però mutare nei prossimi sette giorni, perché il teutonico sta giocando la United Cup, torneo per squadre miste in corso di svolgimento tra Sydney e Perth.

Nella passata stagione il 27enne guadagnò 335 punti, dunque dovrà difendere questo tesoretto. Ricordiamo che la United Cup funziona in maniera particolare per quanto concerne la distribuzione dei punti e se ne possono conquistare massimo 500. Il valore di ogni vittoria nel torneo è infatti dato dalla combinazione di due fattori: il ranking dell’avversario battuto e la fase della manifestazione in cui il match si disputa. Ad esempio se si batte un top-10 in finale si portano a casa 180 punti, ma se lo si sconfigge in semifinale se ne ottengono soltanto 130 e si scende ad appena 80 per un’affermazione quarti. In sostanza: più l’avversario è quotato e più punti si conquistano, più la vittoria arriva in là nella competizione e più punti si conquistano.

Zverev ha già vinto la prima partita, regolando il brasiliano Thiago Monteiro per 6-4, 6-4: è un successo da appena 20 punti, visto che il sudamericano è numero 109 del mondo e l’affermazione ha avuto luogo nella fase a gironi. Il teutonico ne potrebbe accumulare altri 35 se dovesse battere il cinese Zhizhen Zhang (numero 45) nel secondo incontro della fase a gironi.

Di seguito lo schema dettagliato della distribuzione dei punti nella United Cup, che determinerà il divario tra Sinner e Zverev prima degli Australian Open: sarà uguale, superiore o inferiore ai 3.915 punti attuali? Non dipenderà soltanto dalla bravura di Zverev ma anche dai suoi compagni di squadra e dalla caratura dei rivali che si troverà davanti.