Italia verso la United Cup, Vavassori: “Per un uomo il misto è difficile”. Errani: “Ci divertiamo a giocare insieme”

L’Italia esordirà contro la Svizzera alla United Cup 2025, competizione a squadre miste che si disputa in Australia. La nostra Nazionale scenderà sul cemento di Sydney nella giornata di sabato 29 dicembre per incrociare la compagine elvetica, che ha debuttato con una bella vittoria contro la Francia, mettendo così gli azzurri già con le spalle al muro. Jasmine Paolini sarà il punto di riferimento al femminile, mentre Flavio Cobolli sarà il nostro portacolori di punta al maschile.

Durante la conferenza stampa della vigilia il numero 32 del mondo si è soffermato sullo spirito di squadra all’interno del gruppo: “Credo che siamo un gran team. Abbiamo un ottimo rapporto fra di noi, possiamo fare grandi cose in questa manifestazione“. La formazione guidata da Renzo Furlan (allenatore di Paolini) potrà fare affidamento sul doppio misto composto da Andrea Vavassori e Sara Errani, che insieme hanno trionfato agli ultimi US Open.

Vavassori ha fatto un punto della situazione: “Il misto è un po’ diverso dal doppio. Anche io all’inizio ho fatto un po’ fatica a capire le dinamiche, ho parlato anche con le ragazze e cercato di conoscere anche il loro punto di vista. Per un uomo è sempre difficile, non sai se tirare a tutto braccio o no, ma se non lo fai le ragazze giocano benissimo: prendete Sara, che a rete gioca volée incredibili. Se non colpisci al massimo, perdi il punto. Abbiamo giocato alle Olimpiadi, un’esperienza pazzesca. Poi lo US Open è stato incredibile. Al primo turno abbiamo salvato un match point, e alla fine abbiamo vinto il titolo. Giocare il doppio misto mi piace, migliora anche il mio tennis. E adoro giocarlo con Sara, per la sua competitività“.

Anche Sara Errani ha espresso le proprie sensazioni: “Tra noi due c’è grande fiducia e in campo è molto importante. Comunque nel doppio misto, con il punto secco sul 40-40 e il match tie-break può succedere di tutto. Ma ci divertiamo molto a giocare insieme, speriamo di far bene. I maschi possono tirare più forte, servire meglio, ma devi comunque avere un’idea chiara di come giocare in doppio. In misto devi avere una tattica vincente, pensare di più, cercare di giocare un doppio e non due singolari“.