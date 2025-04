Cobolli-Shevchenko oggi in tv, ATP Monaco: programma, orario, streaming

Flavio Cobolli affronterà il kazako Alexander Shevchenko al primo turno del torneo ATP 500 di Monaco. L’appuntamento sulla terra rossa tedesca è per la giornata odierna (martedì 15 aprile), sarà il secondo incontro sul Campo 2 a partire dalle ore 11.00. Il programma sarà aperto dal confronto tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’olandese Botic van de Zandschulp, poi a seguire toccherà al tennista italiano, che ha tutte le carte in regola per superare il rivale e proseguire la propria avventura in Baviera.

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SHEVCHENKO (2° MATCH DALLE 11.00)

Il 22enne tornerà in campo dopo aver perso contro il francese Arthur Fils ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, ma prima dell’avventura nel Principato aveva vinto il torneo ATP 250 di Bucarest. Il suo avversario è invece un lucky loser: ha perso al secondo turno delle qualificazioni contro il croato Gojo e poi è stato ripescato. Il numero 36 del mondo partirà favorito contro il numero 104 del ranking ATP, battuto nell’unico precedente (i quarti di finale a Ginevra lo scorso anno).

In palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare contro il vincente di Cerundolo-Struff. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il programma di Flavio Cobolli-Alexander Shevchenko, incontro valido per il primo turno del torneo ATP 500 di Monaco. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-SHEVCHENKO OGGI

Martedì 15 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 Flavio Cobolli vs Alexander Shevchenko – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 2, si giocherà Bautista Agut-van de Zandschulp. Al termine toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-SHEVCHENKO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.