Italia-Svizzera 1-0 United Cup: Flavio Cobolli esordisce con una chiara vittoria su Stricker

Comincia nel migliore dei modi la United Cup dell’Italia e di Flavio Cobolli. Nel primo singolare della sfida contro la Svizzera, il tennista romano ha sconfitto Dominic Stricker in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e mezza di gioco. Una bella vittoria quella di Cobolli contro un avversario che per talento non vale assolutamente l’attuale numero 300 del ranking e che nel 2025 cercherà di ritornare sui livelli che gli competono.

Cobolli ha tenuto un buon rendimento al servizio, con cinque ace e il 75% di punti vinti quando ha servito la prima, ma soprattutto ha annullato tutte le cinque palle break concesse, forse il dato più significativo. Dall’altra parte Stricker ha chiuso con sei ace, ma ha sofferto molto con la seconda, vincendo solo il 43% dei punti con questo colpo.

Cobolli parte subito con il piede sull’acceleratore e si procura immediatamente tre palle break. Il romano trova il dritto vincente e strappa a zero il servizio allo svizzero. Nel quarto game è Stricker a procurarsi due palle break, ma l’azzurro si salva prima con un ace e poi con un altro dritto vincente. Nell’ottavo gioco Cobolli si trova nuovamente ad affrontare due palle break, ma anche questa volta il numero 32 del mondo riesce a cancellare i pericoli grazie ad uno splendido rovescio lungolinea e poi ad un brutto errore in risposta di Stricker. Nel game successivo Cobolli si procura un set point e con un’ottima risposta va a prendersi il secondo break e anche il primo set sul 6-3.

Grande equilibrio in avvio di secondo set, con i game che volano via abbastanza rapidamente. Nel settimo gioco, però, Cobolli si trova ad affrontare un delicatissimo turno di servizio, con l’azzurro che riesce ad annullare una palla break con un bel passante di dritto che trova un po’ impreparato Stricker a rete. Cobolli conserva bene i due successivi game al servizio e sale a condurre sul 6-5. Stricker non trema e si arriva al tie-break. Flavio parte bene ed ottiene subito il mini-break dopo uno scambio molto duro e chiuso con un eccellente passante incrociato. Stricker recupera con un successivo passante, ma Cobolli è letale in risposta e gioca due gran punti che lo portano sul 5-2. Lo svizzero non c’è più e Cobolli chiude sul 7-2, regalando il primo punto all’Italia.

A breve scenderà in campo Jasmine Paolini, che affronterà nel secondo singolare di giornata Belinda Bencic. Una partita importantissima per la toscana e soprattutto per l’Italia, che in caso di vittoria della numero quattro del mondo si assicurerebbe il successo nella sfida con la Svizzera.