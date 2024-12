Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Renon, Cortina e Gherdeina che piega Vipiteno

Si chiude il 2024 della Alps Hockey League. Il programma per la serata odierna prevedeva cinque incontri con sei squadre italiane sul ghiaccio e due derby davvero interessanti.

RITTNER BUAM-UNTERLAND CAVALIERS 5-1

Derby subito in discesa per Renon che sblocca il match con Lobis dopo 19:54, quindi arrotonda con Cuglietta al 22:17 per il 2-0 e 3-0 con Hjorth al 25:43. Gli ospiti accorciano con Remolato al 36:44, prima che Soracreppa e Ohler chiudano sul 5-1 nel finale.

HC MERANO-KITZBUEHEL 2-6

Tutto facile per gli austriaci che passano in vantaggio con Ketonen al 16:29, quindi raddoppio di Schutz al 23:23 e 3-0 di Podlipnik al 28:35. Merano segna con Pietroniro l’1-3 al 32:13 prima che Sodergren allunghi di nuovo sul 4-1 al 36:56, quindi Nakajima segna il 2-4 al 38:29. Nel finale gli ospiti chiudono i conti con Frowis e Engelhart per il 6-2 conclusivo.

SGC CORTINA-BREGENZERWALD 2-0

Vittoria importante per gli ampezzani che aprono con Lacedelli al 35:01, prima che Felicetti chiuda con il 2-0 a 12 secondi dalla fine dell’incontro.

GHERDEINA-VIPITENO 4-3 dopo overtime.

Vantaggio di Cristellon per i padroni di casa al 3:42, quindi raddoppio di Oksanen al 1:39. Capannelli accorcia per i Broncos al 18:08, ma Deluca allunga di nuovo per i padroni di casa al 25:10. Vipiteno non molla e segna con Sanvido e Niccolai per il 3-3 al 38:26. La sfida va all’overtime e viene decisa da Pischieler al 4:10.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2024-2025