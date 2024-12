Hockey ghiaccio, Alps League: blitz di Vipiteno sul campo di Renon. Sconfitta per Gherdeina

Sconfitta shock per Ritten nel martedì dedicato al Campionato Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio. La squadra di Renon ha infatti perso a sorpresa il derby contro Vipiteno, passato per 1-5 in trasferta.

Una vittoria maturata nel primo periodo quella dei trentini, abili a passare in vantaggio con Hasler (1:49), per poi raddoppiare con Sanvido (9:12), firmare il tris con Capannelli (10:51) e calare il poker con Eisendle (17:41). Il vantaggio per Vipiteno aumenterà poi anche al secondo atto, segnando la manita con Niccolai (11:06). I padroni di casa, in bambola, batteranno un colpo solo nel terzo periodo grazie alla rete di Cuglietta.

K.O di misura poi per Gherdeina, il quale ha dovuto cedere il passo all’KHL Sisak per 3-4 al termine di un match molto combattuto. Gli italiani sono i primi ad andare in vantaggio con Deluca al 12:47, salvo venire raggiunti da Idzan al 17:46; poi, nel secondo tempo, i croati trovano l’1-2 con Dostalek sfruttando una situazione di power-play, ma Gherdeina pareggia ancora i conti con 14:38, prima di subire ancora l’allungo dei rivali con Briere (15:59). Gli avversari andranno sul +2 poi ad apertura del terzo atto, mettendo a referto il goal della sicurezza con Malenica. A nulla servirà dunque il 3-4 di McGowan (18:06). L’Alps League tornerà domani, mercoledì 4 dicembre.