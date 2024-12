Sci alpino, follia in Coppa Europa: Ambra Pomaré domina con distacchi biblici, poi viene squalificata!

L’epilogo del gigante femminile di sci alpino valido per la Coppa Europa 2024-2025 andato in scena quest’oggi a Zinal, in Svizzera, non è ancora scritto: l’Italia presenta ricorso avverso la squalifica per partenza anticipata nella seconda manche di Ambra Pomarè, che aveva vinto con 1″64 sulla prima delle rivali.

L’azzurra sarebbe stata tratta in inganno dal gracchiare delle numerose radio presenti in partenza: questo è quanto scritto nel ricorso presentato dall’Italia: la decisione in merito verrà presa durante la riunione dei capisquadra, prevista nella serata di oggi.

Con la squalifica dell’azzurra la vittoria odierna, al momento, va all’austriaca Viktoria Bürgler, che in pista aveva accusato 1″64 dall’italiana. La piazza d’onore dunque va alla transalpina June Brand, mentre sale sul gradino più basso del podio la svizzera Janine Schmitt.

Per quanto concerne le altre italiane sono ben tre le azzurre tra le prime otto, con Sophie Mathiou sesta, Carole Agnelli settima e Laura Steinmair ottava. Più indietro Annette Belfrond, 17ma, ed Alice Pazzaglia 22ma, mentre escono nella seconda manche Giulia Vallerani, Alessia Guerinoni e Francesca Carolli.