Gout Gout, il nuovo fenomeno dei 100 metri? Crono spaziale a 16 anni, si sprecano i paragoni con Bolt

Gout Gout ha fatto parlare di sé durante la scorsa estate, quando conquistò la medaglia d’argento sui 200 metri ai Mondiali Under 20. Il velocista australiano salì sul podio a Lima da ampiamente fuori categoria, visto che è un classe 2007 che ha affrontato avversari più grandi di lui. Questo autentico portento spegnerà 17 candeline il prossimo 29 dicembre e sembra avere tutte le carte in regola per essere protagonista anche tra i grandi, come testimoniano le prestazioni fornite ai Campionati Studenteschi Australiani in corso di svolgimento a Brisbane (tra l’altro sede delle Olimpiadi 2032).

In batteria ha infatti stampato un roboante 10.04 sui 100 metri, ma sostenuto da un vento a favore di ben 3,4 m/s, ben oltre il limite massimo di 2,0 imposto dal regolamento per ratificare il riscontro cronometrico dal punto di vista statistico. In finale, con una brezza entro i parametri regolamentari (0,9 m/s), ha corso in 10.17: si tratta di un crono sontuoso visto che stiamo parlando di un atleta che ha soltanto sedici anni e che al momento vale il sesto posto nella classifica all-time riservata ai minorenni, dove al momento primeggiano lo statunitense Christian Miller e il thailandese Puripol Bonsoon (10.06, entrambi nel 2023).

Gout Gout, che sul mezzo giro di pista vasta un primato personale di 20.29, ha poi dichiarato: “Era da un po’ che inseguivo questo record nazionale under 18. C’era una grande atmosfera, questa pista è meravigliosa e non potrei essere più felice“. Nelle ultime ore si stanno sprecando i paragoni con Usain Bolt, ma l’oceanico non cade nella trappola dei confronti con lo sprinter detentore del primato mondiale sul rettilineo: “Sono Gout Gout, sto cercando di farmi un nome“.

History made in Australia

Sprint sensation Gout Gout won the U18 race at the Australian All Schools Championships in an incredible 10.17 (0.9)

That puts him sixth on the global U18 100m all-time list

In his heats, Gout clocked 10.04 (3.4) pic.twitter.com/AzxU4FkQil

— AW (@AthleticsWeekly) December 6, 2024