Gout Gout batte uno storico record di Usain Bolt! Tempo da brividi sui 200, superato Norman dopo 56 anni

Gout Gout ha letteralmente fatto saltare il banco ai Campionati Studenteschi Australiani in corso di svolgimento a Brisbane. Il formidabile 16enne, che ieri aveva fatto parlare di sé correndo i 100 metri in un regolare 10.17 (dopo un ventoso 10.04, sesto minorenne della storia sul rettilineo), si è esaltato sui 200 metri, distanza in cui quest’estate aveva conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Under 20 (dunque correndo contro avversari decisamente più grandi).

Il talentuoso australiano di origini sudanesi si è scaldato con un 20.38 in batteria, ma poi ha incantato in finale tuonando un imperiale 20.04 (1,5 m/s di vento a favore). Gout Gout, che spegnerà 17 candeline il prossimo 29 dicembre, è così diventato l’under 17 più veloce della storia, visto che ha migliorato lo storico 20.13 con cui Usain Bolt si presentò al mondo nel 2003. Già nei giorni scorsi si sprecavano i paragoni con il primatista mondiale assoluto (9.58 sui 100 e 19.19 sul mezzo giro di pista), ora le voci sono incontenibili.

Gout Gout ha battuto il mitico record australiano assoluto di un paio di centesimi: il precedente primato di 20.06 apparteneva a Peter Norman, colui che fu secondo alle Olimpiadi di Città del Messico 1968 nella gara dell’iconico pugno alzato al cielo sul podio dagli statunitensi Tommy Smith (primo) e John Carlos (terzo). Siamo davvero di fronte al prodigio che dominerà la velocità nel prossimo futuro?