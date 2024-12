Giovanni Franzoni cresce anche in discesa: “Vedo sul podio atleti della mia età, questo mi dà la carica”

Giovanni Franzoni continua il suo percorso di crescita nella velocità e porta a casa un buon 19° posto nella discesa odierna di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Si tratta del miglior risultato della carriera nel circuito maggiore in questa specialità per il 23enne azzurro, esploso recentemente sfiorando addirittura il podio in SuperG a Beaver Creek.

Quest’oggi, sulla pista Stelvio che tra poco più di un anno ospiterà i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Franzoni è entrato per la prima volta tra i migliori venti in discesa libera rivelandosi il terzo miglior italiano in classifica (subito alle spalle di Christof Innerhofer) con un distacco di 2.08 dal vincitore Alexis Monney e a 1.36 dalla terza piazza di Cameron Alexander.

“Penso di essere adatto per questo tipo di pista. L’anno prossimo qui ci saranno i Giochi Olimpici ed era importante andare bene. A volte è snervante aspettare in partenza, devo cercare di abbassare i punti e di conseguenza il pettorale di partenza“, dichiara il nativo di Brescia classe 2001 ai microfoni della FISI dopo la bella gara odierna con il pettorale 52.

“Vedo sul podio atleti della mia età e questo mi dà la carica: sono allo stesso tempo arrabbiato e felice per il risultato, ora devo cercare di continuare così. Ho sciato bene in alto, non sono invece riuscito a fare al meglio nella zona della Carcentina. Sono molto carico per il SuperG di domani“, aggiunge il vincitore della classifica generale di Coppa Europa 2021-2022.