Frederic Vasseur ammette: “Inizio non ideale, ma spingeremo fino alla fine”

Una prima giornata difficile per la Ferrari ad Abu Dhabi, sede dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Yas Marina, la Rossa ha dovuto prendere atto dell’eccellente velocità della McLaren, leader del campionato dei costruttori, e del problema al pacchetto batterie della monoposto di Charles Leclerc. I tecnici del Cavallino Rampante sono stati costretti a intervenire, montando un nuovo componente.

Essendo oltre le due unità permesse dal regolamento nell’arco dell’intera annata, Charles domenica partirà con 10 posizioni di penalità in griglia di partenza. Un’impresa quasi impossibile attendere quindi la scuderia di Maranello, costretta a inseguire il team di Woking (21 punti di distacco). Ad analizzare la situazione è stato il Team Principal, Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1.

“Non è l’inizio ideale, ma dobbiamo mantenere lo stesso approccio e concentrarci su noi stessi. Vedremo domenica sera dove saremo. Sinceramente, il titolo costruttori è molto difficile e con la penalità lo è ancora di più. Non possiamo fare altro che spingere fino all’ultima curva dell’ultimo giro con entrambe le vetture. Vedremo dove saranno le McLaren, ma sarebbe un errore pensare troppo a loro“, ha ammesso Vasseur.

Analizzando il comportamento in pista delle varie vetture, l’ingegnere francese ha osservato: “Se si pensa a Las Vegas e al Qatar, è sempre una questione di temperatura della pista. È difficile trovare la giusta finestra di utilizzo delle gomme per essere subito pronti, il che significa da una sessione all’altra e da un treno di gomme all’altro, dobbiamo ottimizzare tutto, ma il giro più importante sarà l’ultimo della Q3, il che significa che abbiamo ancora un po’ di tempo per prepararci“.

Tracciando un bilancio della stagione della Rossa, Vasseur ha affermato: “Finora penso che sia stata una buona stagione per noi, considerando le vittorie e le pole: il fatto che siamo ancora in lotta per il campionato dei costruttori è un passo avanti. Sono soddisfatto anche dello spirito della squadra, è un buon segno per il futuro“.

E sugli aspetti da migliorare, il Team Principal della Ferrari ha sottolineato: “La preparazione dei giri, prima del time-attack: oggi Charles si è trovato nel traffico, ha dovuto rallentare, e non è l’ideale“.