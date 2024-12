Flavio Cobolli: “Grande battaglia per iniziare la stagione, fondamentale rimanere concentrato. La squadra mi ha sempre sostenuto”

Annullamento di match point, rimonta, giornata nella quale il carattere è stato un elemento fondamentale. Flavio Cobolli si conferma in ottima forma in questo inizio di anno grazie alla vittoria su Ugo Humbert che ha aperto il tie tra Italia e Francia di United Cup, poi andato nettamente agli azzurri per 3-0.

Queste le parole del romano nell’immediato postpartita: “Penso che abbiamo fatto una grande partita. È stata una grande battaglia per iniziare la stagione, quindi sono molto contento. Credo di aver giocato un’ottima partita: la rimonta su Ugo è stata dura. Mi congratulo anche con lui e gli auguro buona fortuna per la sua stagione“.

E ancora, nelle parole riportate da SuperTennis: “Penso che sia stato fondamentale per il mio tennis rimanere concentrato per tutta la partita e fare una grande battaglia. Grazie anche alla mia squadra che mi ha sostenuto per tutti i punti e forse è anche per questo che ho vinto questa partita“.

Cobolli dovrà ora attendere almeno un giorno prima di capire chi sarà il suo prossimo avversario, visto che il girone F ancora non si è chiuso e molte sono ancora le opzioni aperte per vedere quale sarà la vincitrice del girone F e futura squadra che condividerà il campo con l’Italia.