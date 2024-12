Federica Brignone si sfoga: “Sono arrabbiata, non sto riuscendo a fare quello che vorrei”

Federica Brignone non è soddisfatta al termine del superG di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Corviglia” la valdostana non è stata in grado di completare una discesa senza errori. Nonostante diversi tratti condotti nel migliore dei modi, la nostra portacolori ha commesso qualche sbavatura di troppo con il cronometro che non l’ha premiata e l’ha allontanata dal podio.

La gara è andata all’austriaca Cornelia Huetter che ha concluso con 18 centesimi di margine sulla vincitrice dell’ultima Sfera di Cristallo, Lara Gut-Behrami, e 33 su Sofia Goggia, che ha collezionato un altro podio dopo il suo ritorno alle gare. Quarta posizione per Elena Curtoni a 42 centesimi, quinta proprio Federica Brignone a 43, quindi sesta Laura Pirovano a 70.

Dopo aver tagliato il traguardo, la nostra portacolori ha analizzato la sua prova ai microfoni di Rai Sport: “Non una gara perfetta. Penso di essere partita con l’atteggiamento giusto, sapevo cosa fare, ovvero attaccare le porte, ma non sono andata sopra con il corpo. Piuttosto il contrario, sono state loro a trovare me. Non cercavo lo spazio giusto, per cui con i piedi sono rimasta lontana dallo spigolo e ne ho sofferto”.

La valdostana prosegue nella sua analisi: “Era un superG nel quale era fondamentale prendere i dossi nella giusta maniera e mantenere la velocità. Io, invece, non riesco a fare quel che vorrei in questo momento. Ho commesso errori di fiducia, non perché sciavo male. Diciamo che mi manca un po’ di decisione nel fare le cose al momento giusto”.