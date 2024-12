F1, Vasseur verso Abu Dhabi: “Il titolo è molto difficile, ma le sfide sono nel DNA della Ferrari”

Ferrari vs McLaren. Una sfida infinita, che ha scritto pagine indelebili della storia della Formula Uno. Si tratta di una rivalità iconica, che vivrà questo weekend un nuovo capitolo in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi 2024, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen ha già festeggiato il poker iridato tra i piloti con la Red Bull, ma Yas Marina sarà decisiva per l’assegnazione del titolo costruttori.

“Per la prima volta da quando la Formula 1 è entrata nella sua era ibrida siamo riusciti ad arrivare a giocarci un titolo all’ultima corsa. Si tratta di un traguardo importante e questo weekend cercheremo di fare ancora di più”, dichiara Frederic Vasseur al sito ufficiale della Rossa in vista dell’ultimo Gran Premio di questa stagione.

Sulle possibilità di un eventuale ribaltone mondiale ad Abu Dhabi: “Certo, dobbiamo essere realistici, siamo matematicamente in corsa ma il titolo è molto difficile da raggiungere perché, anche se dovessimo chiudere primo e secondo potrebbe non bastare, visto che la McLaren vanta ben 21 punti di vantaggio e potrebbe accontentarsi di un terzo e un quinto posto”.

“Le sfide tuttavia sono nel DNA di Ferrari e dunque ci vogliamo provare. Abbiamo preparato a fondo questo appuntamento, sappiamo che la qualifica avrà un ruolo fondamentale e che la nostra macchina è più performante in gara. Charles, Carlos e tutta la squadra daranno fino all’ultima goccia di sudore per provare a portare a casa il titolo”, aggiunge il team principal della Scuderia di Maranello.